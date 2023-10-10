Улицу Кульнева реконструируют на западе Москвы

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«Проектными решениями предусматривается реконструкция улицы Кульнева как магистральной улицы районного значения. В дополнение к этому обустроят парковочные площадки и въезды на территории жилых кварталов», - рассказал он.

Кроме этого, во время реконструкции установят два дополнительных светофора. Специалисты обеспечат их автоматизированную работе и оснастят IP-видеокамерами и дорожным контроллером.

Ранее стало известно, что реконструкцию дорог проведут в Царицыне. Она затронет участки улично-дорожной сети вдоль Каспийской улицы, начиная от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до Кантемировской улицы.