Угрешские очистные сооружения реконструируют в Москве

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Общая площадь комплекса в районе Печатники на улице Угрешская, дом 22 после реконструкции составит около 15 тысяч квадратных метров. Изменения в правила землепользования и застройки утвердили для участка площадью около 1,5 гектара. Высота всех корпусов в комплексе не превысит 25 метров.

«Проект реконструкции предусматривает проведение работ в насосной станции, административном корпусе и здании очистных сооружений. Последнее будет самым масштабным - его общая площадь по итогу достигнет 10 тысяч квадратных метров», - уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Одним из ключевых этапов проекта станет строительство новых очистных сооружений. Их компактное размещение позволит дополнительно обрабатывать коммунальные и промышленные отходы термическим способом.

Работы по модернизации будут финансироваться из городского бюджета и не потребуют остановки работы очистных сооружений на время строительства.

Ранее жителям столицы сообщили, что реконструкцию дорог проведут в районе Царицыно.

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