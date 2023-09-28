Угрешские очистные сооружения реконструируют в Москве
В ближайшие годы в Москве пройдет полная модернизация комплекса Угрешских очистных сооружений поверхностного стока. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству.
Общая площадь комплекса в районе Печатники на улице Угрешская, дом 22 после реконструкции составит около 15 тысяч квадратных метров. Изменения в правила землепользования и застройки утвердили для участка площадью около 1,5 гектара. Высота всех корпусов в комплексе не превысит 25 метров.
«Проект реконструкции предусматривает проведение работ в насосной станции, административном корпусе и здании очистных сооружений. Последнее будет самым масштабным - его общая площадь по итогу достигнет 10 тысяч квадратных метров», - уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Одним из ключевых этапов проекта станет строительство новых очистных сооружений. Их компактное размещение позволит дополнительно обрабатывать коммунальные и промышленные отходы термическим способом.
Работы по модернизации будут финансироваться из городского бюджета и не потребуют остановки работы очистных сооружений на время строительства.
Ранее жителям столицы сообщили, что реконструкцию дорог проведут в районе Царицыно.
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