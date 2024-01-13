13 января 2024, 18:22

Удобные подъезды к 15 домам появились в восьми округах Москвы

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Удобные подъездные дороги оборудовали в Москве к 15 домам, которые строятся или построены в рамках программы реновации. Территорию у зданий благоустроили, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Проведены работы по локальному расширению внутриквартальных проездов», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что обустройство охватило Центральный, Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный и Зеленоградский административные округа.

По словам заместителя мэра, строители возводят новостройки по программе реновации на стартовых площадках в жилых кварталах. Дворы с узкими подъездами к домам часто не приспособлены для крупногабаритных автомобилей. Благодаря новым дорогам удалось решить эту проблему и соединить жилые массивы с крупными магистралями.

Бирюков добавил, что специалисты обустроили подъездные дороги общей площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров и сделали почти восемь тысяч «квадратов» тротуаров. Для инвалидов оборудовали удобные съезды. Кроме того, на участках нескольких улиц установили около 60 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Около новостроек высадили более 17 тысяч квадратных метров газона.

В Москве в рамках программы реновации в новые квартиры переехали более 150 тысяч человек. В 2024 году планируется переселить свыше 50 тысяч жителей.

Благоустройство Дороги Реновация в Москве Москва
13 января 2024, 18:54
Главный российский физик-почвовед Иван Судницын умер в Москве
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В Москве утром 13 января не стало 91-летнего главного российского физика-почвоведа, профессора МГУ Ивана Судницына. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ученый жил один в собственной квартире в доме, расположенном на улице Коминтерна в Лосиноостровском районе Москвы. С Судницыным по несколько раз в день созванивалась его 67-летняя племянница, она же и ухаживала за ним. В последний раз ученый ответил на звонок около 16:00 12 января, потом с ним связь оборвалась. Родственница начала переживать и поехала к дяде домой.

Открыв своим ключом входную дверь, племянница увидела профессора лежащим на полу - он был без сознания, но еще жив. В квартире сильно пахло газом. Предположительно, он отравился продуктами горения.

Прибывшие на место медики забрали Ивана Судницына в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Москва
13 января 2024, 17:14
Почти 400 спектаклей и мюзиклов представили московские культурные центры в праздники
Freepik
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Приблизительно 400 мероприятий состоялось в культурных центрах Москвы во время новогодних каникул. Зрителям представили постановки и музыкальные события, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Например, показали спектакль о борьбе добра и зла „Чудесная история Кая и Герды“, а также мюзикл „Алиса в Стране чудес“ по мотивам знаменитого произведения Кэрролла», - уточнил он.

Глава города назвал культурные центры уникальными из-за их способности совмещать досуговую и образовательную деятельность. Они не относятся к музеям или другим заведениям, а работают автономно во всех округах столицы.

Мэр отметил, что более 900 центров расположили так, чтобы жители смогли добираться пешком. Посетители учреждений развиваются, получают новые знания, общаются и занимаются творчеством. На площадках любой желающий может организовать собственное мероприятие.

В 2023-м в центрах провели много различных событий, на которых побывали миллионы людей. Среди них - фестивали искусств «ЮгАрт» - где соревновались в танцам, вокале и слове, а также «Театральный Москвич» с участием молодых актеров и режиссеров.

Московская усадьба Деда Мороза также пригласила горожан отметить старый Новый год. Гостей ждут танцы и хороводы на Изумрудной площади.

Спектакль Театры Новый год Сергей Собянин Москва
13 января 2024, 16:55
Москвичей пригласили на выставку о воспитании детей императоров в Царицыне
Freepik
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В Москве в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» заработала выставка «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров». Ознакомиться с экспозицией можно будет до 7 апреля 2024 года, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетители узнают о первых годах жизни будущих правителей, о методах их воспитания, предпочтениях в играх и развлечениях, а также о способах развития талантов.

Выставка представляет собой свыше 800 экспонатов, привезенных из Эрмитажа, музеев московского Кремля и других.

Один из экспонатов - первый указ императора о рождении его сына Петра Петровича. Гости смогут увидеть серебряную купель, в которой крестили Павла I. Ее Елизавета Петровна специально заказала из Пруссии.

Дворцы делили на взрослые и детские зоны. В последних были учебные и игровые комнаты. На выставке представили кожаную складную шахматную доску Петра I.

Акция «Московская музейная неделя» также пройдет в столице с 15 по 21 января. Жители и гости мегаполиса смогут бесплатно побывать более чем в 30 музеях, галереях и выставочных залах.

Выставки Москва
13 января 2024, 16:22
«Москва — мощный генератор важных событий». Собянин поздравил работников СМИ с Днем печати
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День российской печати отмечают 13 января. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех причастных с праздником, соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба столичного правительства.

Глава города назвал Москву центром отечественного медиапространства, где сконцентрированы редакции крупнейших печатных и электронных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий. В них работают тысячи профессиональных журналистов, создающих каждый час материалы миллионам читателей, в том числе за границей.

«А еще Москва - мощный генератор важных событий. Несмотря на трудности, наш мегаполис движется вперед: строит, открывает, обновляет, запускает, улучшает. И это само по себе является достойным инфоповодом», - отметил мэр.

Он добавил, что в наступившем году столица будет развивать крупные проекты. В том числе направленные на укрепление экономики, создание современной транспортной системы, а также займется обустройством комфортной городской среды.

«Значит, у столичных журналистов будет много интересных сюжетов, а у москвичей - хороших новостей», - подчеркнул Собянин.

Он поблагодарил журналистов за пристальное внимание к делам и заботам мегаполиса, за качественную информацию о событиях и планах Москвы, а также пожелал здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Председатель правительства Михаил Мишустин также поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. Он назвал журналистику особенной профессией, которая во многом становится и образом жизни.

Праздники Журналистика Сергей Собянин Москва

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