12 января 2024, 10:00

Ученые из Москвы выпустили первое пособие по разработке и тестированию ИИ в медицине

Freepik
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В Москве ученые выпустили первое руководство по разработке и тестированию нейросети в медицине. Его будут изучать студенты-медики и тестировщики программного обеспечения на основе технологии ИИ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В мире не существует аналогов данного учебного пособия», - уточнил директор Центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы Юрий Васильев.

Он отметил, что учебник написали ученые, которые организовали и вели самый масштабный в мире эксперимент по внедрению компьютерного зрения в здравоохранение, специалисты-практики, создавшие методики разметки наборов данных, а также разработали первые в России ГОСТы по работе с ИИ.

По словам Васильева, из-за прогнозируемой высокой потребности в специалистах по работе с нейросетями пособие сейчас более чем востребовано.

Учебник поможет получить знания не только тем, кто изучает общественное здоровье и здравоохранение, лучевую диагностику, медицинскую информатику, но и разработчикам ПО. Благодаря пособию они освоят этапы жизненного цикла набора данных в сфере здравоохранения, разберутся с алгоритмами их создания и поймут, как не допускать появление дефектов и ошибок во время разработки наборов данных.

Мониторинг качества работы сервисов ИИ в медицине также провели в Москве. В 15% случаев сервисы искусственного интеллекта для расшифровки различных медицинских снимков направляли на улучшение.

Искусственный интеллект Медицина Москва
12 января 2024, 10:20
Более 10 предметов мебели и техники вывезли по одной заявке благодаря московскому сервису
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Московский сервис «Вывоз ненужных вещей» избавил заказчика сразу от 13 предметов мебели и техники по одной заявке. Заказать услугу можно день в день, при этом за один раз можно отправить в утиль неограниченное количество вещей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«С помощью сервиса можно отправить на переработку и экологичную утилизацию как крупные предметы - чугунные ванны, холодильники, пианино и автомобили, так и небольшие: мелкую бытовую технику и электронику, макулатуру, стул или тумбочку», - уточнил замглавы департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Он добавил, что вторая крупная заявка требовала вывоза 11 предметов. В частности, заказчику нужно было избавиться от кресла, кухонного гарнитура, газовой плиты, чугунной ванны, шкафа, холодильника, деревянной двери, дивана, духового шкафа, стиральной машины и стенки.

Еще по пяти заявкам необходимо было вывезти по 10 предметов. Среди них - крупногабаритная бытовая техника, мебель, матрасы, электроника и мелкая бытовая техника.

Жители столицы могут отправлять в утиль ненужные вещи через удобный сервис. Для этого нужно подать заявку на сайте mos.ru.

В 2023 году специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» обработали 32,4 тысячи запросов, что значительно превысило показатель предыдущего года. Рост количества запросов составил 38%.

Москва
12 января 2024, 08:52
Снег и мороз до -13 градусов пообещали москвичам в пятницу
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Рабочая неделя в Москве завершится похолоданием и небольшими осадками. Столбики термометра 12 января опустятся до -13 градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой кратковременный снег, преимущественно в первой половине дня», - уточнила она.

Метеоролог добавила, что в Москве днем температура воздуха составит -11…-13 градусов. В Подмосковье в дневные часы воздух остынет до -10…-15 градусов.

Погоду будет сопровождать северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление за день подрастет до 744 миллиметров ртутного столба, но все равно окажется ниже нормы.

Работу системы отопления в Москве также скорректировали в связи с очередным похолоданием. Коммунальщики повысят температуру теплоносителя в магистральных сетях.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
12 января 2024, 08:42
Итоги модернизации инфраструктуры метро за 2023 год подвели в Москве
РИА «Новости»
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В московской подземке специалисты постоянно обновляют инфраструктуру. В 2023-м полностью запустили Большую кольцевую линию (БКЛ), открыли новые станции на Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что в метро не останавливаются работы по модернизации. В частности, на Замоскворецкой ветке возвели новый отрезок тоннеля от «Царицыно» до «Кантемировской». При его строительстве использовали самые передовые технологии.

По его словам, на станции метро «Царицыно» обновили подуличный переход и открыли еще один выход, а также провели ремонт на центральных станциях Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Мэр добавил, что рабочие усовершенствовали вентиляционные шахты метрополитена, установили свыше 130 километров кабельных линий и примерно 98 километров путей, а также обновили около 100 эскалаторов.

Новое электродепо «Аминьевское» на западе Москвы стало одним из крупнейших в столице. Его открыли на территории бывшей промзоны площадью 16 гектаров.

Метро Ремонтные работы Сергей Собянин Москва
11 января 2024, 19:25
Депутат потребовал от ГИБДД обосновать необходимость «светофоров-шпионов» в Москве
РИА «Новости»
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Депутат Мосгордумы Максим Круглов возмутился испытаниями прототипа светофора, фиксирующего нарушения ПДД пешеходами на переходах. В своем Telegram-канале он сообщил, что попросил ГИБДД Москвы обосновать необходимость этого нововведения.

«В очередной раз под благовидным предлогом власть нагло заходит на территорию прав и свобод своих граждан. Все мы помним, как работала московская система распознавания лиц для ареста активистов и участников мирных митингов, право на которые гарантировано конституцией», - написал парламентарий.

По словам депутата, заявление начальника столичного ГИБДД нарушает права людей и российское законодательство. В частности, по закону горожане могут предоставлять биометрические данные только добровольно и без принуждения.

Круглов заявил, что в письменном виде обратился к начальнику столичной Госавтоинспекции Александру Быкову, чтобы он разъяснил, будут ли внесены поправки в федеральные законы ради внедрения «светофоров-шпионов» и есть ли основания вообще для такой системы.

Ранее в столице улучшили качество распознавания лиц и автомобилей. Оно достигло 99,8%.

Штрафы ГИБДД Депутаты Москва

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