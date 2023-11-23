23 ноября 2023, 13:49

Учебный корпус с дворцом спорта построят в Москве для Российского университета транспорта

Сайт мэра и правительства Москвы
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Новый образовательный корпус с физкультурно-оздоровительным комплексом построят для Российского университета транспорта в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Посещать занятия в корпусе смогут до трех тысяч студентов», - отметил он.

Здание станет составляющей инновационного технологического кластера «Образцово», который начали формировать на территории Москвы. Оно появится в районе Марьина Роща, по адресу Минаевский переулок, дом 2. Общая площадь строения составит 33,5 тысячи квадратных метров.

В девятиэтажном здании разместят учебные и административные помещения - аудитории для семинаров и групповых занятий, деканаты, столовую, гардероб. Подземный уровень отведут под парковочное пространство, которое вместит 72 машины.

На первом этаже оборудуют помещения для занятий тяжелой атлетикой, учебные тиры и фехтовальный зал. На втором этаже расположат спортзалы для художественной гимнастики и командных видов спорта, а также 25-метровый плавательный бассейн.

Также новый спортивный комплекс построят в Реутове в 2024 году. Проект реализует сеть фитнес-клубов на территории спортивной школы «Приалит».

Спортсмены Вузы Москва 2023
23 ноября 2023, 16:18
Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада
РИА «Новости»
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В Москве, по прогнозам синоптиков, ожидается метель, а прирост снега может составить до 10 сантиметров. По этой причине городские службы перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов», - уточнил он.

Коммунальщики уже провели в столице превентивную противогололедную обработку проезжей части. Они будут следить за состоянием улично-дорожной сети и вечером подметут трассы и тротуары и вновь обработают их против льда. Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК и объектам социальной сферы.

Кроме того, на МКАД и в Новой Москве организовали дежурство тягачей для помощи водителям грузовиков.

В пятницу утром коммунальщики очистят от снега и наледи кровли и выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

Ранее в Москве продлили на пятницу «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы.

Погода Снегопад Москва 2023 Погода в Москве Петр Бирюков
22 ноября 2023, 18:05
Более девяти тысяч фасадов жилых домов обновили в Москве с 2015 года
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 2015 года специалисты московского жилищно-коммунального комплекса обновили фасады более девяти тысяч многоэтажек по программе капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров», - отметил заммэра.

Во время работ по обновлению использовали передовые технологии, соответствующие особенностям каждого вида объекта.

Для реставрации фасадов, облицованных небольшими керамическими плитками, применят полимерцементные смеси на армирующих сетках. Такой метод прочно защитит фасад не менее чем на 30 лет.

Кирпичные фасады в рамках капитального ремонта обязательно обрабатывали методом гидрофобизации. Она предотвратит негативное воздействие влаги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации доходного дома Тюляевой на улице Забелина.

Благоустройство Москва 2023 Петр Бирюков
22 ноября 2023, 13:30
Московская компания предоставит продукцию для чипирования редких видов животных
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Столичная компания ISBC будет производить и поставлять RFID-продукцию для чипирования животных, появившихся на свет от суррогатных самок путем экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«RFID-продукция столичного производства будет применяться в совершенно новом направлении ветеринарии, в частности, для идентификации животных, появившихся благодаря ЭКО, и контроля за их здоровьем. Это поможет эффективнее планировать диагностику, следить за вакцинацией и лечением», - обратил внимание глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Столичное предприятие выпускает шприцы для подкожного чипирования животных. Компания реализует проект вместе с Лечебно-диагностическим ветеринарным центром Московской ветеринарной академии.

При рождении после подсадки эмбриона суррогатной матери повышается уровень здоровья особей благодаря подбору и проверке родителей на генетические заболевания. Это помогает сохранить редкие породы собак, а также собак-поводырей, собак-спасателей, собак-поисковиков. Технология чипирования позволит идентифицировать таких животных и контролировать их самочувствие.

Столичная компания собирается также поставить в клинику NFC-медальоны-адресники, обеспечивающие безопасность животных и их быстрое возвращение к хозяевам. В такие медальоны встраивают чип с записанной на него личной карточкой питомца. В ней указывают кличку и пол животного, а также контакты владельца.

Москва - город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промплощадок, где трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные компании выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.

В Москве создали комфортные условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Инвесторы, размещающие бизнес в столице, получают доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Московским предприятиям предлагают более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.

«Мы убеждены, что сотрудничество с компанией поможет не только в нашем текущем проекте, но и в дальнейшем развитии научных исследований в области ветеринарии», - сказал генеральный директор ЛДВЦ Борис Ромидонов.

Он назвал опыт рождения щенка от суррогатной матери прорывом в отечественной ветеринарной медицине. Теперь появилась возможность помочь разным направлениям зообизнеса, причем не только коммерческим компаниям, но и социальным и государственным службам, рассказал Ромидонов.

Столичная компания собирается также поставить в клинику NFC-медальоны-адресники, обеспечивающие безопасность животных и их быстрое возвращение к хозяевам. В такие медальоны встраивают чип с записанной на него личной карточкой питомца. В ней указывают кличку и пол животного, а также контакты владельца.

Москва - город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промплощадок, где трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные компании выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.

В Москве создали комфортные условий для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Инвесторы, размещающие бизнес в столице, получают доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Московским предприятиям предлагают более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.

«Рады, что наша технология чипирования животных будет использоваться для идентификации и контроля здоровья очень важных помощников людей - служебных собак», - отметил гендиректор предприятия Никита Кожемякин.

Овчинский сообщил, что столичный производитель более 10 лет выпускает RFID-метки, использующиеся в разных сферах: от транспортных карт до животноводства. Московская компания первой в России получила от профильных федеральных структур сертификацию и право реализовать пилотные проекты по учету и идентификации животных, отметил министр столичного правительства.

Он назвал опыт рождения щенка от суррогатной матери прорывом в отечественной ветеринарной медицине. Теперь появилась возможность помочь разным направлениям зообизнеса, причем не только коммерческим компаниям, но и социальным и государственным службам, рассказал Ромидонов.

По его словам, сотрудников компании впечатлили амбициозные планы коллег из ЛДВЦ по спасению редких видов животных, поэтому производитель с удовольствием поддержит этот проект. Интеграция микрочипирования повысит эффективность отслеживания состояния здоровья этих особей, добавил Кожемякин.

Чтобы реализовать проект, ученые создали совместную лабораторию вспомогательных репродуктивных технологий и разработали методики эмбриотрансфера. После подсадки эмбриона суррогатной матери родился здоровый щенок лабрадора по кличке Аки. В переводе с японского это означает «рожденная в любви».

Животные Промышленность Технологии Москва 2023
21 ноября 2023, 19:26
Вице-спикер Мосгордумы объяснил важность реставрации станций метро
РИА «Новости»
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Реставрация станций метро стала способом сохранить исторический облик столицы. Об этом сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что нужно воспринимать станции метро не только как транспортные узлы, но и как носители культурной ценности.

«Статус объекта культурного наследия имеет 48 столичных станций. С 2011 года реставрационные работы велись более чем на 20 объектах», - отметил депутат.

По его словам, городские службы направили усилия и на сохранение исторической преемственности, и на своевременный ремонт и реставрацию станций. Особое внимание стали уделять охране исторически значимых элементов - уникальных светильников на станции «Смоленская» или барельефам на «Новокузнецкой».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в метро сохраняют исторический облик станций.

Депутаты Реставрация Метро Москва 2023

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