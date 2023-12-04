Учебный корпус на 400 мест построят на севере Москвы

Здание возведет застройщик АНО «РСИ». В нем смогут учиться 400 детей мест - 200 школьников и 200 дошкольников. Учебный корпус введут в эксплуатацию в 2024 году.

Школьный блок оборудуют кабинетами, включая индивидуальные помещения логопеда и педагога-психолога, кухней с полным технологическим циклом, медицинским отделением, спортивным и актовым залами, информационным центром с читальным залом и медиатекой.

В дошкольном отделении предусмотрят комнаты для групп со спальнями, буфетами и игровыми зонами. Здесь также разместят кабинеты психологов и логопедов, а также специализированные помещения для занятий музыкой, спортом и развивающими дисциплинами.

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