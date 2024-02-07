Участок для строительства ФОК выставят на торги на севере Москвы

«В ближайшее время все желающие смогут принять участие в открытом аукционе по аренде земельного участка площадью 0,37 гектара в Головинском районе для строительства и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса», - сказал он.

Объект построят по адресу: Солнечногорский проезд, владение 17, вблизи высотных домов, образовательных и дошкольных учреждений. На участке появится здание площадью 7,4 тысячи квадратных метров, при этом 4,4 тысячи «квадратов» займет спортивно-оздоровительный комплекс, а остальное пространство - развлекательная и игровая зоны.

Длительность арендного соглашения составит 5,5 года. Претендент на ведение стройки получит 28 месяцев на оформление документации на строительство и 19 месяцев для завершения подготовительных работ. По окончании строительства у инвестора появится возможность регистрации права собственности на здание и выкупа участка земли на особых условиях.

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