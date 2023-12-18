Участок для организации парковки в центре Москвы выставили на торги

«Инвесторов приглашают к участию в аукционе на право размещения парковки на 31 машино-место поблизости от Комсомольской площади», - рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике.

Победитель заключит договор на пять лет и получит в пользование участок площадью тысяча квадратных метров по адресу: улица Краснопрудная, дом 18, строение 1. Он будет должен установить соответствующие дорожные знаки, нанести разметку, поставить информационный щит с правилами парковки и условиями оплаты.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 19 января. Для этого необходимо зарегистрироваться на торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Торги проведут онлайн 23 января.

Ранее москвичам рассказали, где в столице появятся новые перехватывающие парковки.