Участниками чемпионата «Технолидеры Москвы» стали 90 команд со всей России

«В этом году на конкурс представили так много по-настоящему инновационных проектов, что мы решили пригласить к участию дополнительно 10 команд. В итоге их будет 90», - рассказала заммэра.

Финал чемпионата состоится 2 декабря в центре «Цифровое деловое пространство» на Покровке, 47. Помимо соревновательной части участников и гостей будет ожидать насыщенная образовательная программа, включающая лекции, мастер-классы и встречи с действующими предпринимателями. Они пройдут с 10:00 до 18:00. Завершится день церемонией вручения наград лучшим участникам в большом зале.

На участие в конкурсе подали 198 заявок из свыше 20 регионов России. Лучшие из присланных проектов, представленные 49 московскими и 21 региональной командами, продемонстрируют свои идеи в финале. Школьный трек соберет 32 команды молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, среди студентов за победу поборются 38 коллективов от 18 до 23 лет, к ним присоединятся 20 команд-победителей акселератора «Технолидеры Москвы».

Среди инновационных предложений - бытовые и промышленные роботизированные помощники, системы машинного обучения для IT-сферы, зарядные станции на солнечных батареях для электротранспорта и многое другое.

В прошлом году в чемпионате участвовали 68 команд из разных уголков России, 32 из них попали в реестр «Таланты России» и получили гранты для дальнейшего развития своих проектов.

Ранее свыше 25 тысяч волонтеров подали заявки на конкурс «Доброе сердце столицы» в Москве. Больше всего анкет - 286 - отправили в номинации «Я - волонтер».