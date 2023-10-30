Турнир для бухгалтеров «Звезды профессии» проведут в Москве
В Москве с 20 по 24 ноября проведут турнир по бухгалтерскому учету между централизованными бухгалтериями «Звезды профессии». Участники продемонстрируют мастерство своей профессии и предоставят успешные кейсы, сообщила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.
«Первый турнир прошел в 2022 году и вызвал большой интерес со стороны профессионального сообщества. Поэтому мы решили сделать это мероприятие ежегодным», - отметила она.
Состязание приурочили ко Дню бухгалтера, который отмечают в стране 21 ноября. Чемпионат будет проходить в несколько этапов, из которых два - дистанционные. Финалистов выберут в павильоне «Умный город» на ВДНХ.
Каждая команда состоит из пяти участников. Первые этапы представляют собой онлайн-тесты на логику, внимание и знание профессиональной сферы. На заключительном испытании 24 ноября восьми лучшим командам предстоит решить бухгалтерские задачи и продемонстрировать нестандартные профессиональные кейсы.
Желающим принять участие в соревновании нужно подать заявку до 14 ноября.
Ранее конкурс «Доброе сердце столицы» стартовал в Москве. Участвовать можно одному или с командой: самостоятельно - с 14 лет, а в группе - с шести лет.