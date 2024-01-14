14 января 2024, 14:14

Туфли, кожаный сапог и лапти XVIII–XIX веков отреставрировали в Москве

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В Москве реставраторам удалось восстановить обувь XVIII–XIX веков, которую нашли археологи на Дербеневской улице в 2022 году. Кожевенные изделия воссоздали более чем за 12 месяцев, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Найти целую обувь достаточно сложно: когда она изнашивалась, ее пускали на заплатки для вторичного использования. Поэтому даже обнаружить обрезки - это большое везение. Причем только редкие в этом деле специалисты - реставраторы по коже могут вычленить из всего вороха детали одной пары», - отметил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты потратили больше года, чтобы восстановить туфли, кожаный сапог, ботинок и лапти из ссохшихся разрозненных лоскутов. Столько времени потребовалось на реставрацию расчистки каждого элемента обуви и сборки фрагментов, относящихся к одной форме.

Затем детали размягчили полиэтиленгликолем и оформили в композиции. Мастера для каждого участка находили уникальный способ исправления деформации. В итоге все усилия были оправданы - старинную обувь успешно восстановили.

В центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок также обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками.

В Москве реставраторам удалось восстановить обувь XVIII–XIX веков, которую нашли археологи на Дербеневской улице в 2022 году. Кожевенные изделия воссоздали более чем за 12 месяцев, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Археология Реставрация Москва
14 января 2024, 14:55
Московские учебные заведения продолжат оснащать роботами
Freepik
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В наступившем году московские учебные заведения оборудуют роботами. Все машины разработали местные производители, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в МГТУ имени Баумана уже есть робот с техническим зрением и 2D-камерой. С помощью него будут проводить хирургические операции. Московский приборостроительный техникум оснастили роботом широкого спектра применения.

В ближайшем будущем в РЭУ имени Плеханова в новой лаборатории робототехники появится роботизированная сварочная система, установка для загрузки станка и система по укладке и перемещению объектов.

Глава города отметил, что роботы помогут студентам освоить работу с оборудованием, которое автоматизирует производство. Есть вероятность, что обучающиеся начнут самостоятельно разрабатывать, внедрять и управлять такими машинами.

Производитель не только поставляет роботов в учебные заведения, но и способствует обучению инженеров по проекту «Московская техническая школа».

Столичное предприятие также запустило экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты. Они готовят кофе без участия человека, а также принимают заказы и оплату.

Роботы Искусственный интеллект Сергей Собянин Москва
14 января 2024, 13:22
Мэрия Москвы анонсировала подготовку новых собак-проводников в метро
РИА «Новости»
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В московской подземке в наступившем году подготовят еще 50 собак-проводников. Всего в метрополитене 350 четвероногих помощников незрячих пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В 2024 году мы продолжим обучать собак-проводников в метро, чтобы животные могли уверенно помогать хозяевам на станциях, в вагонах поездов и на эскалаторах», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, метрополитен на протяжении 10 лет помогает Российской школе подготовки собак-проводников ВОС тренировать животных, которые в перспективе будут сопровождать слабовидящих и незрячих пассажиров.

Ликсутов добавил, что несколько занятий уходит на то, чтобы собаки привыкли к шуму и толпе людей. Их обучают ориентированию в подземке и проходу через турникеты. Животных тренируют спускаться и подниматься на эскалаторе, а также подавать хозяину упавшие предметы.

В прошлом году в московском метро провели экскурсию для незрячих и слабовидящих людей. Гости послушали описания станций, прикоснулись к скульптурам на «Площади Революции» и витражам на «Новослободской».

Животные Инвалиды Метро Москва
14 января 2024, 12:53
Более 50 миллионов карт «Тройка» выпустили в Москве за 11 лет
РИА «Новости»
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С 2013 года в Москве выпустили свыше 50 миллионов карт «Тройка». За эти годы документ стал не только удобным проездным, но и многофункциональным помощником для пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В 2023 году производство „Тройки“ и чипа к ней полностью локализовано в Москве», - отметил он.

Глава города напомнил, что с помощью «Тройки» удобно расплачиваться в общественном транспорте. Ее можно использовать вместо пароля при аренде велосипедов. Для этого нужно привязать «Тройку» к сервису «Велобайк». На карту можно оформить абонемент на паркинги со шлагбаумом или заезжать по ней на перехватывающие автостоянки. Оплату «Тройкой» принимают Московский зоопарк, Пушкинский музей, парк «Зарядье» и канатная дорога на Воробьевых горах.

Билетной системой «СберТройка» пользуются уже не только в столице, но и в 25 российских регионах. За пополнение «Тройки» пассажиру начисляют бонусы. Ими можно расплатиться за проезд или мобильную связь.

Мэр уточнил, что специалисты начали испытывать виртуальный аналог карты для оплаты проезда смартфоном. Цифровая «Тройка» появится в общем доступе в июне 2024 года.

Метро Сергей Собянин Москва
14 января 2024, 12:25
Спасатели вытащили из машины мужчину, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы
Freepik
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В воскресенье ночью в Москве в районе Южное Бутово столкнулись два автомобиля. Спасатели помогли одному из пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве уточнили, что прибывший экипаж на улицу Южнобутовскую, где произошло дорожно-транспортное происшествие, отключил аккумуляторные кислотные батареи автомобилей.

Затем спасатели специальным щитом достали одного из пострадавших из машины. Мужчину с травмами конечностей перенесли в автомобиль скорой помощи. После его увезли в больницу.

Утром 10 января на внешней стороне 52-го километра Московской кольцевой автодороги произошло ДТП. Грузовой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель фуры, не справившись с управлением, врезался в ограждение.

Спасатели ДТП Москва

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