09 января 2024, 13:19

Троицкую линию метро в Москве достроят до конца 2028 года

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Строительство всех 17 станций Троицкой линии метро в Москве планируется завершить до конца 2028 года. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«В 2024 году планируется достроить 11 станций от „ЗИЛа“ до „Коммунарки“. До конца 2028 года будут завершены работы еще на шести станциях от „Сосенок“ до „Троицка“», - уточнил он.

По его словам, линия соединит территории Новой Москвы и районы около Ленинского проспекта на юго-западе столицы. Ее длина составит 42 километра, что сделает ее самым длинным радиусом столичного метро.

Предполагается, что новая ветка уменьшит нагрузку на южные части Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, позволит снизить транспортную нагрузку на дорогах и улучшит экологическую обстановку.

Кроме того, до 2025 года на Замоскворецкой линии метро планируется заменить старые вагоны на современные составы.

Строительство Метро Метро Москвы Андрей Бочкарев Москва
09 января 2024, 12:16
Москвичей предупредили о снегопаде вечером во вторник
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
За прошедшую ночь в Москве выпало около двух сантиметров снега и еще столько же ожидается к вечеру 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«В течение дня снег продолжится. Наиболее интенсивными осадки будут с 18:00 до 21:00», - уточнили в ведомстве.

Ранним утром коммунальщики подмели проезжую часть и тротуары в Москве, в том числе с использованием специальной техники, и обработали поверхности от гололеда. Особое внимание они уделили подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и объектам социальной сферы. Работы проведут вновь по мере выпадения осадков.

В ближайшие дни надвигающийся на Москву циклон принесет долгожданное потепление. Тем не менее, морозная погода вернется в столицу уже к старому Новому году.


Погода Снегопад Погода в Москве Москва
09 января 2024, 12:13
Работу бесплатных катков на «Московских сезонах» продлили
Читайте нас в: Google Новости
Жители и гости столицы смогут до конца зимы бесплатно покататься на коньках на 23 фестивальных площадках «Московских сезонов». Коньки можно арендовать, а также воспользоваться услугами хранения вещей, сообщили на официальном сайте мэра города.

Катки будут работать по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Посетить их можно по предварительной регистрации. Катание проводят по сеансам.

Для посетителей работают пункты проката, где предлагается за определенную плату арендовать коньки. Также можно прийти на каток со своими коньками. Гости смогут оставить вещи в оборудованных ячейках для хранения и заточить лезвия коньков.

Для детей от трех лет есть поддерживающие стойки-пингвины. Родителям без коньков предложат бесплатно надеть специальную обувь. Подростки от 10 до 14 лет смогут кататься одни, если предоставят письменное согласие родителей.

Ознакомиться с мероприятиями и работой площадок «Московских сезонов» можно на сайте проекта.

С помощью искусственного интеллекта в Москве записали аудиогиды по пяти каткам. Гости узнают о ледовых площадках в Измайловском парке, саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», саду имени Баумана и парке Горького.

Фестивали Москва
09 января 2024, 11:50
Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления в ближайшие дни
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В ближайшие дни в Москве и области резко понизится атмосферное давление, а после оно начнет быстро повышаться. Такие скачки могут негативно отразиться на здоровье некоторых людей, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«В период 10–12 января в столичном регионе ожидаются резкие колебания атмосферного давления. За сутки, с 10 до 11 января давление в Москве понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба», - отметила она.

Синоптик уточнила, что причиной тому станет ныряние атлантического циклона на восток Центрального федерального округа. В тылу циклона 12 января давление начнет расти, а к 13 января приблизится к норме.

По словам Поздняковой, помимо скачков атмосферного давления, температура воздуха будет значительно меняться. При таких перепадах метеозависимые и пожилые горожане могут почувствовать себя плохо, в том числе ощутить головную и сердечную боль.

Циклон также принесет в Москву долгожданное потепление. Однако морозная погода вернется в столицу уже к старому Новому году.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
09 января 2024, 11:20
Больше половины монолитных работ на станции метро «Вавиловская» завершили в Москве
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершили более половины монолитных работ. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Всего на объекте уже уложено свыше 17 тысяч кубометров бетона из запланированного объема в 32 тысячи кубометров», уточнил он.

По его словам, строители разработали примерно 80% от общего объема грунта котлована, а где-то уже начали обратную засыпку. Они продолжили переустройство инженерных сетей. Станцию отделают белым мрамором и светлым гранитом, а колонны облицуют желтыми панелями.

Кроме того, в пройденных тоннелях в сторону соседней станции «Академическая» забетонировали жесткое основание пути и укладывают рельсы. Также продолжается строительство 11 станций первого участка линии, которая протянется на 40 километров. Она соединит городской округ Троицк с югом столицы и Московским центральным кольцом.

В 2023 году в столичной подземке запустили около 360 инновационных вагонов «Москва-2020». Они появились на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро.

Строительство Метро Метро Москвы Андрей Бочкарев Москва

Новости по теме