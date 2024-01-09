Троицкую линию метро в Москве достроят до конца 2028 года

«В 2024 году планируется достроить 11 станций от „ЗИЛа“ до „Коммунарки“. До конца 2028 года будут завершены работы еще на шести станциях от „Сосенок“ до „Троицка“», - уточнил он.

По его словам, линия соединит территории Новой Москвы и районы около Ленинского проспекта на юго-западе столицы. Ее длина составит 42 километра, что сделает ее самым длинным радиусом столичного метро.

Предполагается, что новая ветка уменьшит нагрузку на южные части Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, позволит снизить транспортную нагрузку на дорогах и улучшит экологическую обстановку.

Кроме того, до 2025 года на Замоскворецкой линии метро планируется заменить старые вагоны на современные составы.