Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промыли в Москве
В рамках подготовки к зиме московские коммунальщики промыли Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
По его словам, работы начались ночью и заняли около шести часов.
«Провели промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей - Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года», - рассказал Бирюков.
Он добавил, что очистку сооружения осуществляли по определенной технологии. Сначала памятник промыли водой, затем на его поверхность нанесли нейтральное моющее средство, а образовавшуюся пену смыли при помощи профессиональных аппаратов высокого давления. Особое внимание уделили скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, которые очистили вручную с использованием мягких кистей.
Для выполнения работ задействовали четырех специалистов, а также автовышку и поливомоечную машину.
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