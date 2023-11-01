Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промыли в Москве

Москвичам назвали сроки наступления метеозимы

Наступившее аномальное тепло продержится в Москве до середины месяца. Метеозима придет с опозданием — после 15 ноября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Такой мощный теплый задел в начале месяца будет держаться всю первую половину ноября. И только лишь со второй середины месяца в Москве наступит метеозима», - уточнил он.

Тишковец добавил, что в первую неделю ноября температура будет выше климатической нормы на четыре-пять градусов, вторая - на два градуса, а третья будет ближе к норме. В последнюю неделю ноября ожидаются минусовые температуры. Тогда же сформируется устойчивый снежный покров, появятся небольшие сугробы - от двух до пяти сантиметров.

В Москве в среду потеплеет до 14 градусов и обойдется без осадков. Ночью похолодает до 6 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что октябрь 2023 года в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет. Сумма осадков превысила 113,6 миллиметра.

Наступившее аномальное тепло продержится в Москве до середины месяца. Метеозима придет с опозданием - после 15 ноября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.