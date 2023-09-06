06 сентября 2023, 15:17

Три жилых корпуса по реновации начали возводить на западе Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Западном округе приступили к возведению «реновационных» жилых корпусов. Здание полностью достроят в следующем году, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения, разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», - уточнил он.

Загрутдинов отметил, что новостройка по реновации на 357 квартир появится в Солнцеве в Боровском проезде. Это будут три корпуса разной этажности, объединенные одноуровневым подземным паркингом. Отделку фасадов выполнят из навесных панелей пастельных цветов и кирпича.

Элементы стилобата будут в терракотовом оттенке, на них разместят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оснастят витражным остеклением. В доме предусмотрено 96 однокомнатных, 202 двухкомнатные, 54 трехкомнатные и пять пятикомнатных квартир. Восемь помещений адаптируют под потребности инвалидов. Все квартиры сдадут в эксплуатацию с выполненной отделкой в соответствии со стандартами реновации.

Первые нежилые этажи займут объекты для социальных, коммерческих и культурных нужд. На территории около дома проведут работы по благоустройству и озеленению. Также во дворе построят детские и спортивные площадки.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
18 ноября 2023, 09:10
Три жилых корпуса по реновации начали возводить на западе Москвы
Фото: Mos.ru/ds
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В Западном округе Москвы приступили к возведению трех жилых корпусов по программе реновации. Они будут разносекционными и переменной этажности, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время идет монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - уточнил он.

Новостройка появится в районе Фили-Давыдково на улице Кременчугская. Три корпуса соединит подземная парковка. Лицевую сторону зданий оформят керамогранитной плиткой. Фасады оснастят металлическими корзинами под кондиционеры.

В доме разместят 1224 квартиры, из них 401 однокомнатная, 587 - двухкомнатных, 235 - трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Девять квартир адаптируют под нужды инвалидов. Все помещения сдадут с готовой отделкой по стандартам реновации.

Первые нежилые этажи займут вестибюль, лифты, помещения консьержа, кладовки и зона с почтовыми ящиками. В закрытом дворе проведут работы по благоустройству, а также построят детскую и спортивные площадки.

В Москве подобрали стартовые площадки, включенные в реновацию , общим размером в 10 миллионов квадратных метров. Это позволит ускорить реализацию самой программы.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
18 ноября 2023, 08:42
Москвичам пообещали декабрьскую погоду в субботу
Сайт мэра и правительства Москвы
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Выходные в Москве начнутся с незначительного похолодания. Синоптики спрогнозировали 18 ноября переменную облачность и отсутствие осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Сегодня столица останется под влиянием обширного антициклона», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях обойдется без снега. Утром отдельные районы накроет туман. На дорогах и тротуарах местами будет скользко.

В Москве в дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки -2…-7 градусов. В ночные часы температура опустится до -12 градусов.

Леус добавил, что такие показатели соответствуют середине первой декады декабря.

Погоду будет сопровождать юго-западный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье похолодает до -6 градусов, но также осадков не ожидается.

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 11:00 19 ноября.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
17 ноября 2023, 21:10
Более 20 судов будет патрулировать зимой водоемы Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В зимний период более 20 судов на воздушной подушке будут использовать для патрулирования водоемов Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Спасатели будут контролировать водоемы с использованием специализированной техники, способной двигаться со средней скоростью до 50-80 километров в час. Суда на воздушной подушке смогут передвигаться как по воде, так и по льду.

«Дополнительно в зимний период будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль», - рассказал Бирюков.

Количество сотрудников поисково-спасательных и пожарно-спасательной станций столицы достигло 500. При необходимости они смогут использовать свыше 180 плавсредств, включая аэролодку «Север-650К». На каждом из них будут находиться специальные устройства - лестницы, телескопические спасательные комплекты и прочее необходимое оснащение.

Зимой в столице будут регулярно контролировать толщину льда на Москве-реке и других водоемах.

А в Московской области стартовал месяц мероприятий для предотвращения несчастных случаев на водоемах зимой. Их будут проводить сотрудники МЧС.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
17 ноября 2023, 21:08
Москва выставит на торги четыре участка для строительства коммерческих объектов
Сайт мэра и правительства Москвы
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На севере, юге и юго-западе столицы, а также в ТиНАО на торги выставят четыре земельных участка общей площадью 0,76 гектара для строительства коммерческих объектов. Например, инвесторы смогут открыть там физкультурно-оздоровительный комплекс или торгово-бытовой центр, сообщил глава столичного департаменте городского имущества Максим Гаман.

«До конца года инвесторы смогут принять участие в аукционах на право аренды четырех земельных участков площадью от 0,06 до 0,32 гектара. <…> Общая площадь будущих объектов превысит семь тысяч квадратных метров», - рассказал он.

Один из участков находится на Воронежской улице в Зябликове, другой - на Нагорной улице в Котловке, еще два в Молжаниновском районе и в деревне Сенькино-Секерино поселения Михайлово-Ярцевское.

Ранее Москва выставила на торги еще одно коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском. Аукцион пройдет в онлайн-формате 13 декабря.

Недвижимость Москва 2023

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