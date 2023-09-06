Три жилых корпуса по реновации начали возводить на западе Москвы

«В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения, разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», - уточнил он.

Загрутдинов отметил, что новостройка по реновации на 357 квартир появится в Солнцеве в Боровском проезде. Это будут три корпуса разной этажности, объединенные одноуровневым подземным паркингом. Отделку фасадов выполнят из навесных панелей пастельных цветов и кирпича.

Элементы стилобата будут в терракотовом оттенке, на них разместят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оснастят витражным остеклением. В доме предусмотрено 96 однокомнатных, 202 двухкомнатные, 54 трехкомнатные и пять пятикомнатных квартир. Восемь помещений адаптируют под потребности инвалидов. Все квартиры сдадут в эксплуатацию с выполненной отделкой в соответствии со стандартами реновации.

Первые нежилые этажи займут объекты для социальных, коммерческих и культурных нужд. На территории около дома проведут работы по благоустройству и озеленению. Также во дворе построят детские и спортивные площадки.