Три зенитных фонаря воссоздали в Московском дворце пионеров

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Перед началом реставрационных работ зимний сад здания украшали световые купола искаженной формы, с неоригинальной расстекловкой. Во время ремонта в 1980-е годы стекло в них убрали и поставили вместо него пластиковые элементы.

Зенитные фонари диаметром в восемь метров проектировались как элементы, создающие в зимнем саду главного корпуса эффект присутствия под открытым небом.

«По задумке авторов, они должны наполнять пространство естественным светом, поэтому в процессе работ их полностью заменили», - рассказали в пресс-службе департамента.

Специалисты опирались на архивные данные и оригинальные чертежи, чтобы вернуть купола к их историческому виду. Над установкой каждого из трех куполов работала команда из 20 профессионалов.

Ранее фонд капремонта Москвы отреставрировал более 20 домов , где жили поэты и писатели - Исаковский, Есенин и другие.