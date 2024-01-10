Три здания работы архитектора Евгения Стамо отремонтировали в Москве

В число отремонтированных строений вошли дом № 42 на улице Плющиха, в районе Хамовники, дом-кольцо на улице Довженко и дом 14/8 на Яузском бульваре.

«Специалисты обновили фасады, чердаки и кровлю, заменили обветшавшие инженерные коммуникации, отремонтировали входные группы и балконы», - уточнили в пресс-службе.

Народный архитектор Евгений Стамо также разработал проект Олимпийской деревни к Олимпиаде 1980 года в Москве и получил за него Государственную премию. В 2023 году исполнилось 111 лет со дня его рождения.

Кроме того, в Москве отреставрировали порядка 250 домов в стиле неоклассицизма. В 2023 году число отремонтированных объектов возросло до 33. Выдающимися объектами неоклассической архитектуры Москвы, прошедшими реставрацию, стали жилые дома на Часовой улице, в Гагаринском и Большом Кисловском переулках.