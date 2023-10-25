Три подземных пешеходных перехода построят на юго-западе Москвы

Два перехода будут располагаться в районе Ратной улицы, дома № 16, корпус 3, и под улицей Поляны, в районе Старобитцевской улицы, дома № 23. Эти новые сооружения заменят уже существующие переходы. Еще один переход возведут под улицей Поляны недалеко от станции скорой помощи.

По словам Загрутдинова, появление переходов значительно улучшит инфраструктуру района.

«Итогом этой работы станет безопасная пешеходная связь между Битцевским лесом и жилой застройкой района. В свою очередь, автомобилисты получат бессветофорную дорогу от МКАД до Южного Бутово», - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что детские сады и школы построят на Варшавском шоссе на юго-западе Москвы.

В районе Северное Бутово построят три подземных пешеходных перехода, которые станут частью крупного дорожного проекта - трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.