Три офисных комплекса на 11 тысяч рабочих мест появятся в СЗАО и ЮАО Москвы

Общественники планируют попросить прокуратуру проверить организаторов московской вечеринки «Посвяд». Активисты считают, что участники мероприятия оскорбили чувства верующих, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, на днях в баре «Слезы» провели мистическую вечеринку. Фотографии с нее кто-то опубликовал в интернете, тем самым оскорбив некоторых людей.

Представители правозащитного центра «Царьград» намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить организаторов «Посвяда» на нарушение закона об оскорблении чувств верующих.

В свою очередь организаторы вечера объяснили, что не хотели никого обидеть, а просто решили популизировать старославянскую культуру, сказки и игры.

«Преобладающий на нашем мероприятии жанр витч-хаус не первый год существует в России. Колдовская тематика, ведьмы, шабаш - все это связано с волшебством, а не сатанизмом», - процитировала Baza event-менеджеров.

На днях в Белогорске Амурской области конкурс на раздевание закончился закрытием ночного клуба. При этом в городе других развлекательных заведений больше нет.