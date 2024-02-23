Три офисных комплекса на 11 тысяч рабочих мест появятся в СЗАО и ЮАО Москвы
В Москве согласовали проекты на возведение трех офисных комплексов по программе создания мест приложения труда. Объекты построят за счет инвесторов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что многофункциональные деловые здания появятся в районе Хорошево-Мневники в пешей доступности от станции МЦК «Зорге».
В Нагатинском Затоне рядом с Южным речным вокзалом построят офисный центр.
В общей сложности в трех комплексах смогут трудоустроиться около 11 тысяч человек.
Глава города отметил, что программа позволяет комплексно застраивать новые районы и находить местным жителям работу возле дома.
Заявки от застройщиков на получение специального статуса принимают на Инвестиционном портале Москвы.
В деловом центре «Москва-Сити» также планируют построить два офисных корпуса в 2025 году. Благодаря этому получится создать больше 14 тысяч рабочих мест.