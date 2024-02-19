Три новых ветки метро и почти 40 станций построят в Москве до 2030 года

По его словам до 2030 года в Москве запустят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки метро. Также откроют 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых и реконструированных станций МЦД.

Мэр уточнил, что рассматривается вопрос о включении в тарифную систему столичного транспорта 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги. В итоге билетная система коснется всех пригородных направлений. Благодаря этому пассажиры смогут выбирать удобный маршрут, не опираясь на его стоимость.

Собянин добавил, что к 2030-му тактовое движение поездов организуют на всем Центральном транспортном узле. Составы, которые связывают столицу с областными центрами и крупными городами Центральной России, будут курсировать в шесть раз чаще.

В течение шести лет в столице также заменят подвижной состав на новый, построят Московские городские вокзалы. В новых жилых кварталах повысят пешеходную доступность для создания быстрых маршрутов к станциям.