19 февраля 2024, 17:28

Три новых ветки метро и почти 40 станций построят в Москве до 2030 года

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В ближайшие годы в Москве появятся еще три новых линии метрополитена и 39 станций. О планах развития транспортной системы до 2030 года сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам до 2030 года в Москве запустят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки метро. Также откроют 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых и реконструированных станций МЦД.

Мэр уточнил, что рассматривается вопрос о включении в тарифную систему столичного транспорта 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги. В итоге билетная система коснется всех пригородных направлений. Благодаря этому пассажиры смогут выбирать удобный маршрут, не опираясь на его стоимость.

Собянин добавил, что к 2030-му тактовое движение поездов организуют на всем Центральном транспортном узле. Составы, которые связывают столицу с областными центрами и крупными городами Центральной России, будут курсировать в шесть раз чаще.

В течение шести лет в столице также заменят подвижной состав на новый, построят Московские городские вокзалы. В новых жилых кварталах повысят пешеходную доступность для создания быстрых маршрутов к станциям.

Строительство Метро Сергей Собянин Москва
19 февраля 2024, 13:40
Обнажившую грудь у храма в Москве модель OnlyFans объявили в розыск
РИА «Новости»
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МВД России начало разыскивать модель OnlyFans Лолиту Богданову, известную под псевдонимом Lola Bunny. Она оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного. Информация о девушке появилась в базе МВД.

Ведомство разместило сообщение об объявлении Богдановой в розыск по уголовной статье, по какой конкретно - не уточняется. Девушка родом из Макеевки, но долгие годы проживала в Москве.

В 2021 году Lola Bunny решила обнажить свою грудь на фоне храма Василия Блаженного. Она запечатлела это на видео и разместила кадры в соцсетях. После случившегося против модели следователи возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. После этого девушка покинула Россию. Сейчас она проживает в США.

Правоохранители также объявили в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Он также проходит по уголовной статье.

Полиция Москва
19 февраля 2024, 12:58
Москвичам пообещали мартовскую погоду на 23 февраля
Global Look Press
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В День защитника Отечества жителей и гостей столицы ждет мягкая мартовская погода. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резкое повышение температуры в Москве прогнозируется 22 февраля. Ночью температура будет приближаться к нулевой отметке, а днем уже будет от нуля до 4 градусов», - уточнил он.

По словам метеоролога, 23 февраля столбики термометра покажут 0… 5 градусов, что значительно превысит климатическую норму.

«Можно сказать, в мужской праздник погода будет очень мягкая и совершенно не суровая. Погода будет на месяц опережать свое развитие и фактически соответствовать второй половине марта», - пояснил Вильфанд.

Он добавил, что в субботу и воскресенье температура останется неизменной, пройдут мокрый снег и дождь.

В Москве также вновь побит очередной суточный рекорд снежного покрова. В понедельник специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы высотой в 66 сантиметров. До этого показатели в 64 сантиметра отмечали в 1966 году.

Прогноз погоды 23 февраля Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
19 февраля 2024, 12:53
Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы
РИА «Новости»
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В Москве и области из-за гололедицы до среды будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение о неблагоприятных условиях ввели до 11:00 21 февраля.

На выходных в столицу пришел циклон «Рикса» , который вызвал мокрый снег и небольшое потепление. Однако уже в понедельник в Москве подморозило : новая рабочая неделя началась с незначительного похолодания до -5 градусов.

Оттепель можно ожидать только в конце недели. Погода в будни будет изменчивой, а столбики термометров пойдут вверх со среды и достигнут плюсовых значений.

По словам синоптиков, о наступлении настоящей весны говорить пока рано. В некоторых городах в ближайшее время еще могут наступить двадцатиградусные морозы. Снег в столице сойдет в первой декаде апреля.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
19 февраля 2024, 12:26
Москва побила снежный рекорд 1966 года
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В этом году зима не поскупилась на снега и морозы. Высота снежного покрова побила очередной суточный рекорд, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Снег в Москве прекратился во второй половине воскресного дня, кроме того, этот день сопровождался оттепельной погодой, что привело к уменьшению высоты снежного покрова», - уточнил он.

Леус отметил, что утром 19 февраля на метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 66 сантиметров. Такие показатели превысили на один сантиметр вчерашнюю высоту снежного покрова. Несмотря на это, очередной суточный снежный рекорд побит.

«Ранее достижение составляло 64 сантиметра и было установлено в 1966 году», - пояснил он.

На других метеостанциях Москвы высота сугробов составила от 59 до 73 сантиметров.

Метеоролог добавил, что в ближайшие дни сильных снегопадов не будет и высота снежного покрова пойдет на спад.

В Москву придет оттепель к концу недели. В выходные и праздничные дни воздух прогреется до 1… 3 градусов.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва

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