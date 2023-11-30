Три новых трендбука стали доступны для московских предпринимателей в сфере моды

«Издания пополнили коллекцию, которая будет состоять из восьми сборников. Первые три из них опубликовали в августе, а оставшиеся два появятся на платформе до конца года», - добавили в администрации города.

Один из трендбуков посвящен тканям, второй - работе с упаковкой, третий - анализу развития идей в индустрии моды. Благодаря ним предприниматели узнают о том, что влияет на решения актуальных брендов при выборе материалов, силуэтов и фурнитуры, а также о прогнозах использования тканей в мужской, женской и детской моде до 2025 года. Таким образом они смогут просчитать все риски уже на стадии разработки своих проектов.

Трендбуки бесплатные, их можно скачать на сайте.

Известно, что суммарный оборот профильных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в индустрии моды, превышает 150 миллиардов в год.

И этот показатель растет.