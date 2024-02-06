Три корпуса для высокотехнологичных предприятий достроили в «Алабушево» в Москве

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«Стройка идет на площадке „Алабушево“, где выпускают микроэлектронику, информационные и компьютерные технологии, медоборудование и лекарства», - уточнил он.

По словам главы города, в веденных в эксплуатацию трех корпусах создадут свыше тысячи рабочих мест. Помимо производств, в каждом корпусе разместят офисы, столовые, медпункты и технические комнаты.

Мэр добавил, что примерно 80% площадей сдали в аренду. У предприятий есть возможность стать резидентами ОЭЗ, что позволит получить выгодные льготы по налогам.

Собянин пояснил, что возведение промышленного технопарка на частные деньги стало примером взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и бизнесом. В городе появляется современная инфраструктура для размещения инновационных производств, а инвестор приобретает льготы при строительстве жилья.

Вторую очередь проекта планируют сдать осенью 2026 года. Благодаря этому появится еще почти тысяча рабочих мест.

Ранее резидент ОЭЗ «Технополис Москва» - «Концерн Гудвин» - закончил работу по внедрению новой ERP-системы. Проект реализовывали на протяжении всего 2023 года, затраты на него составили более 3,5 миллиона рублей.