Три корпуса Боткинской больницы капитально отремонтируют в Москве до конца года

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Он уточнил, что во время ремонта обновят лицевые стороны объектов и крыши, а также установят новые внутренние инженерные системы, окна и двери. Специалисты заменят старые лифты, пандусы и отремонтируют входные группы.

По словам мэра, все три корпуса возвели в начале прошлого века, поэтому мастера при капремонте сохранят исторический облик объектов.

Собянин добавил, что специалисты приступили к обустройству теплых переходов между корпусами № 10, № 16 и № 21.

В общей сложности комплексная модернизация Боткинской больницы охватила 11 зданий. Там поменяли двери и окна, в помещениях выполнили современную отделку, используя качественные материалы. Все корпуса обновили с учетом доступности для людей с ОВЗ.

В Москве в здании Российской академии наук (РАН) также начался капитальный ремонт. Закончить все работы планируют в следующем году.