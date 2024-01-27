27 января 2024, 12:51

Три корпуса Боткинской больницы капитально отремонтируют в Москве до конца года

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В этом году в Москве планируют капитально отремонтировать три здания Боткинской больницы. Речь идет о терапевтическом корпусе № 8, лечебном № 2 и научно-академическом № 10, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что во время ремонта обновят лицевые стороны объектов и крыши, а также установят новые внутренние инженерные системы, окна и двери. Специалисты заменят старые лифты, пандусы и отремонтируют входные группы.

По словам мэра, все три корпуса возвели в начале прошлого века, поэтому мастера при капремонте сохранят исторический облик объектов.

Собянин добавил, что специалисты приступили к обустройству теплых переходов между корпусами № 10, № 16 и № 21.

В общей сложности комплексная модернизация Боткинской больницы охватила 11 зданий. Там поменяли двери и окна, в помещениях выполнили современную отделку, используя качественные материалы. Все корпуса обновили с учетом доступности для людей с ОВЗ.

В Москве в здании Российской академии наук (РАН) также начался капитальный ремонт. Закончить все работы планируют в следующем году.

Больницы Ремонтные работы Сергей Собянин Москва
27 января 2024, 10:40
Более 260 московских предприятий присоединились к нацпроекту «Производительность труда»
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В Москве продолжают реализовывать национальный проект «Производительность труда». В конце 2023-го он насчитывал 260 предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Средний рост производительности труда на одном производстве благодаря нацпроекту - 40%», - отметил он.

По словам главы города, средняя сумма экономической выгоды, получаемой одной компанией, за год составляет 40 миллионов рублей, а прирост зарплаты достигает 19%.

Мэр напомнил, что по проекту столица поддерживает местные предприятия с 2022 года, помогая им оптимизировать расходы ресурсов, освободить время сотрудников для решения новых задач, а также обучить персонал новым технологиям бережливого производства.

Собянин добавил, что сейчас в Москве безработица находится на рекордно низком уровне, а высококвалифицированные специалисты пользуются высоким спросом.

«Для развития экономики в таких условиях важно идти на опережение по росту производительности труда», - заключил он.

Московская компания также ускорила производство матрасов благодаря нацпроекту. На предприятии также внедрили новые стандарты выполнения работ и ухода за оборудования.

Нацпроекты Сергей Собянин Москва
26 января 2024, 20:33
Монолитные работы завершили в детсаду в Хорошево-Мневниках
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Детский сад в районе Хорошево-Мневники строят в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Площадь объекта превысит 6,5 тысячи «квадратов», сообщил министр правительства и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Инвестор, ГК ФСК, закончил монолитные работы по возведению детского сада в районе Хорошево-Мневники. Сейчас строительство вышло на новый этап - завершаются кладочные работы. Площадь дошкольного учреждения превысит 6,5 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 350 воспитанников. На территории объекта предусмотрен бассейн, при котором будет работать лаборатория для анализа воды», - рассказал Овчинский.

Девелопер начал строительство детсада в середине 2023 года на территории жилого комплекса Sydney City в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда. После ввода в эксплуатацию объект станет муниципальной собственность города. Детсад войдет в состав образовательного учреждения № 1253.

Завершить возведение объекта планируется не ранее 2025 года. Одновременно с детсадом в рамках программы строят школу на 775 мест. Сейчас ведутся монолитные работы на верхних этажах здания.

«Детский сад и школу строят с учетом актуальных и современных требований к образовательным учреждениям. Сами здания гармонично вписаны в окружающую застройку, они находятся в пешей доступности от жилых домов и общественного транспорта», - сообщила управляющий партнер группы компаний по сегменту Москва Ольга Скоморохова.

Цель программы стимулирования создания мест приложения труда - обеспечение комплексной застройки районов. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, если он дополнительно инвестирует в строительство объекта, где будут новые рабочие места. Таким образом каждый москвич сможет найти место работы в пешей доступности.

По программе МПТ город заключил с инвесторами свыше 70 соглашений на строительство более чем трех миллионов «квадратов» социально и экономически важных объектов. Это промышленные предприятия, деловые, торговые и образовательные объекты, а также логистические комплексы. В итоге в Москве появится порядка 120 тысяч рабочих мест.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, планирующие реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилые дома в столице. Земельные участки могут находиться в разных районах города. Подать заявку на участие в программе можно через онлайн-сервис инвестиционном портале Москвы.

Строительство Детские сады Промышленность Москва
26 января 2024, 20:02
Свыше пяти тысяч участников реновации за год получили жилье на востоке Москвы
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Обладателями «реновационных» квартир в 2023 году стали примерно пять тысяч жителей Восточного округа Москвы. Всего с момента старта программы там получили квартиры свыше 16,6 тысячи человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Больше всего новоселов в 2023-м появилось в районах Измайлово, Восточное Измайлово и Гольяново», - отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он уточнил, что в районе Измайлово собственниками новых квартир стали более двух тысяч человек, в Восточном Измайлове - 670 и в Гольянове - свыше 660. Также более тысячи жителей Метрогородка и Северного Измайлова оформили в собственность жилье по программе реновации. В конце 2023-го начали переселяться еще свыше 1,3 тысячи москвичей из трех районов на востоке мегаполиса.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что жители 137 ветхих домов переедут в 32 новостройки. Всего обладателями современных квартир станут почти 19,6 тысячи человек.

Он пояснил, что лидирует по переселению район Метрогородок на востоке Москвы. Первый этап реновации, запланированный до конца 2024 года в ВАО, уже выполнили на 52%.

В Москве до 2025 года планируют возвести примерно два миллиона квадратных метров недвижимости для участников программы реновации. Вторая волна мероприятия в ближайшие два-три года наберет обороты.

Реновация в Москве Москва
26 января 2024, 18:51
Витражное остекление появилось на строящейся станции метро «Корниловская» в Москве
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В северном вестибюле станции «Корниловская» Троицкой линии метро в Москве установили витражное остекление. Об отделке станции рассказали на официальном портале столичного правительства.

«Общая площадь конструкций - 430 квадратных метров. Вес каждой из них варьируется от 400 до 700 килограммов, поэтому для их монтажа использовали специальный мини-кран», - уточнили в пресс-службе.

Витражи сделали из защищающих от ультрафиолета отечественных материалов: триплекса и четырех слоев пленок с использованием алюминиевых стоек, которые обладают антивандальными и противопожарными свойствами.

Суммарная площадь отделочных работ на станции превысила 50 тысяч «квадратов». Работы продолжаются в пассажирской зоне платформы, где монтируют алюминиевые панели и укладывают гранит. Кроме того, строители продолжают облицовку стен южного вестибюля мрамором.

Монолитные работы и обратная засыпка котлована уже вышли на финишную прямую. Специалисты начали оборудовать инженерные сети, монтировать вентиляцию и поездную радиосвязь.

На станции уже установили эскалаторы и завершили создание жесткого основания. К концу подходят работы по устройству верхнего строения пути.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начали проектировать Бирюлевскую линию метро. Она улучшит транспортную ситуацию для жителей семи столичных районов.

Метро Метро Москвы Москва

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