14 ноября 2023, 19:30

Три дома построят по реновации в ТиНАО и на востоке Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Три «реновационных» дома появятся в Восточном и Новомосковском административных округах. Для их строительства подготовили документацию, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Они будут органично вписаны в окружающую застройку и станут одним из этапов преобразования районов, где планируется создать комфортное и современное жилье», - уточнила она.

Две новостройки возведут на 3-й Парковой улице в Северном Измайлове, еще одну - в поселении Десеновское на 1-й Ватутинской улице. Общая площадь всех зданий составит примерно 140 тысяч квадратных метров.

Княжевская добавила, что при проектировании домов по реновации учитывают пешеходные и транспортные пути, а также продумывают инфраструктуру для социальных нужд.

«Основная задача - создать решения, которые будут гармонично дополнять и развивать уже сложившуюся городскую среду», - заключила она.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации вошли еще девять новых адресов. Всего для возведения домов подобрали более 600 площадок.

Москва 2023 Реновация в Москве
14 ноября 2023, 18:57
Выставка к 145-летию российской рекламы открылась в ГУМе
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Выставка, приуроченная к юбилею отечественной рекламы, открылась в ГУМе. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация коммуникационных агентств России и Музей рекламы.

Также в ГУМе представили копию фонтана, наделавшего шума в 1882 году на выставке в Москве. Тогда парфюмер Анри Брокар заправил его новым одеколоном. После презентации полгорода пахло одинаковым парфюмом.

Эти и другие любопытные факты о рекламе можно узнать в ГУМе до 22 ноября. Вход на выставку свободный.

По экспонатам заметно, что конкретика в рекламе всегда в тренде. Слоганы и иллюстрации прошлых эпох по-прежнему вдохновляют креаторов.

На выставке собрали шедевры отечественной рекламы от эпохи царской России до современности. В экспозицию включили более 250 работ, в том числе легендарные плакаты, обложки, фотографии и видеоролики.

На каждом экспонате разместили QR-код, благодаря которому можно узнать много интересной информации. Реклама позволяет понять дух времени - на выставке есть экземпляры из социальной, политической и коммерческой сфер.

По экспонатам заметно, что конкретика в рекламе всегда в тренде. Слоганы и иллюстрации прошлых эпох по-прежнему вдохновляют креаторов.

Посетители выставки в ГУМе могут увидеть рекламу сладостей от известной династии кондитеров Абрикосовых, придумавших конфеты «Гусиные лапки» и «Раковые шейки». Основатель марки уделял много внимания продвижению товаров.

Представитель кондитерской династии Дмитрий Абрикосов рассказал, как его прадед Иван Алексеевич Абрикосов открывал сеть магазинов по всей стране - от Одессы до Владивостока. Торговые точки запускали в один день и даже в один час.

«Прадед опубликовал в газетах во всех городах, где были магазины, объявление, что открывается сеть фирменных магазинов. И девушки - продавщицы, работающие в этих магазинах - представляют коренную национальность данного народа, который является основным в этой части России. Блондинки - это север, шатенки - это средняя, Центральная Россия, и брюнетки - это юг», - поделился Дмитрий Абрикосов.

Также в ГУМе представили копию фонтана, наделавшего шума в 1882 году на выставке в Москве. Тогда парфюмер Анри Брокар заправил его новым одеколоном. После презентации полгорода пахло одинаковым парфюмом.

Эти и другие любопытные факты о рекламе можно узнать в ГУМе до 22 ноября. Вход на выставку свободный.

В 2023 году отечественному двигателю торговли исполнилось 145 лет. Организаторы экспозиции в ГУМе ставили цель показать людям, что реклама - это не только способ заработать деньги, отметил вице-президент АКАР и куратор выставки Владимир Евстафьев.

Посетители выставки в ГУМе могут увидеть рекламу сладостей от известной династии кондитеров Абрикосовых, придумавших конфеты «Гусиные лапки» и «Раковые шейки». Основатель марки уделял много внимания продвижению товаров.

Представитель кондитерской династии Дмитрий Абрикосов рассказал, как его прадед Иван Алексеевич Абрикосов открывал сеть магазинов по всей стране - от Одессы до Владивостока. Торговые точки запускали в один день и даже в один час.

«Это еще и большое, настоящее, высокое искусство, где работали практически все знаменитости, все великие люди», - пояснил он.

На выставке собрали шедевры отечественной рекламы от эпохи царской России до современности. В экспозицию включили более 250 работ, в том числе легендарные плакаты, обложки, фотографии и видеоролики.

На каждом экспонате разместили QR-код, благодаря которому можно узнать много интересной информации. Реклама позволяет понять дух времени - на выставке есть экземпляры из социальной, политической и коммерческой сфер.

«Прадед опубликовал в газетах во всех городах, где были магазины, объявление, что открывается сеть фирменных магазинов. И девушки - продавщицы, работающие в этих магазинах - представляют коренную национальность данного народа, который является основным в этой части России. Блондинки - это север, шатенки - это средняя, Центральная Россия, и брюнетки - это юг», - поделился Дмитрий Абрикосов.

Выставки Реклама Москва 2023
14 ноября 2023, 18:40
Пассажиры совершили 2,5 млн поездок на электробусах из парка «Митино» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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За четыре месяца пассажиры совершили примерно 2,5 миллиона поездок на электробусах из парка «Митино» в Москве. После открытия парка появилось более 550 новых рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Экологичный электротранспорт удалось запустить благодаря открытию современного Дома для электробусов „Митино“», - уточнил он.

Ликсутов отметил, что парк обслуживает свыше 100 современных электробусов отечественного производства.

Маршруты дома для электробусов «Митино» соединяют 10 столичных районов и Химки со станциями метро, МЦД, социальными объектами и значимыми местами.

Заммэра добавил, что благодаря открытию парка для местных жителей появились дополнительные рабочие места. Сотрудникам предлагают конкурентную зарплату и соцгарантии от правительства.

Строительство электробусного парка «Салтыковка» завершилось в Новокосине. Его планируют открыть до конца 2023 года.

Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы
14 ноября 2023, 18:27
Десять новых центров московского долголетия открыли в столице
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице начали работу еще 10 новых центров московского долголетия. Там пенсионеры будут общаться, проводить досуг и заниматься здоровьем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что новые центры открыли в Бескудниковском, Северном Тушине, на Арбате, Гольянове, Покровском-Стрешневе, Северном Бутове, Савелках, Внукове, Обручевском районах и поселении Сосенском.

В общей сложности в мегаполисе количество центров московского долголетия составило 106. Глава города добавил, что в 2024-м их откроют в каждом районе.

С 2019 года удалось создать для старшего поколения крупнейшую в мире сеть учреждений и уникальную инфраструктуру. Это позволило горожанам обмениваться опытом, организовывать клубы единомышленников и просто общаться.

Жителей столицы пригласили на курсы искусствоведения «Московского долголетия». Занятия разработали для людей, которые стремятся расширить свой кругозор и узнать больше о различных стилях и формах изобразительного искусства.

Активное долголетие Сергей Собянин Москва 2023
14 ноября 2023, 17:56
Девять новых адресов добавили в программу реновации в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В программу реновации вошли еще девять новых адресов. Всего для возведения домов подобрали более 600 площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тысячи человек», - уточнил он.

Глава города добавил, что стартовые площадки под застройку расположены в пяти округах Москвы: в Северо-Восточном - в Ростокине, в Восточном - в Новогирееве и Измайлове, в Юго-Восточном - Нижегородском, в Южном - в Царицыне и на северо-западе в Щукине.

В общей сложности для строительства «реновационных» новостроек нашли 601 площадку.

Десять пятиэтажных зданий снесли в районе Кузьминки по реновации. Со старта программы в столице уже демонтировали более 300 жилых домов.

С начала этого года в Москве ввели в эксплуатацию 51 новостройку по программе реновации. В них переселятся более 30 тысяч человек.

Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве

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