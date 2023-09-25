Третью новостройку по реновации передали под заселение в Лефортове

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Еще одна новостройка уже готова принимать жильцов по программе реновации в Лефортове. Как рассказали на сайте мэра Москвы , в новую многоэтажку на Шепелюгинской улице смогут переселиться из трех домов.

Новостройку облицевали плитами из красно-коричневого искусственного камня, обустроили подземную парковку, а также подготовили помещения на первом этаже для объектов социальной инфраструктуры - там смогут расположиться магазины, кофейни или другие нужные жильцам предприятия. Не забыли про придомовую территорию. Во дворе многоэтажки оборудовали детскую и спортивную площадки, зону для отдыха, подготовили газоны и цветники.

«Сейчас 157 москвичей определились с выбором квартир, из них первые семьи уже стали правообладателями жилья в новом доме на Шепелюгинской улице. Всего с начала 2023 года ключи от квартир по программе реновации в Лефортове получили 575 человек», - заявил исполняющий обязанности главы столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, осмотр квартир будущими жильцами начался еще 1 сентября. Как добавил исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, к трем уже готовым новостройкам в Лефортове добавят еще пять: они уже находятся на стадии планирования.

Ранее в районе Митино закончили снос всех старых домов, внесенных в первый этап реновации. После демонтажа шести последних домов в новое жилье переехали 280 семей.