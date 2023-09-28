Торговый центр с необычным фасадом построят в составе вокзала Лианозово в Москве

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«Торговый центр станет точкой деловой активности и притяжения в районе. Прилегающую к нему территорию превратят в пешеходную зону, которую замостят гранитными плитами двух оттенков серого для создания интересного рисунка», - рассказал он.

Новый объект появится по адресу: улица Дубнинская, владение 81. Кроме необычной формы фасадов, колорит тоже будет выбран современным. Это сочетание черно-серых панелей и ламелей, которые выполнят под светлый дуб. На крыше обустроят открытые террасы.

В торговом центре будет магазин товаров для дома, салон красоты, турагентство, фотоцентр, кафе, рестораны и многое другое.

Ранее сообщили, что шестиэтажный торгово-офисный комплекс ввели на севере Москвы. Здание имеет общую площадь в пять тысяч квадратных метров.

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