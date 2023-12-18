18 декабря 2023, 12:39

Торговый центр с гастрономическим пространством построят на юго-востоке Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Торговый центр с гастрономическим пространством построят в московском районе Кузьминки в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, строительные работы на улице Зеленодольская, дом 42, завершатся к весне. Процесс строительства завершили на 94%. Открытие ТЦ общей площадью 70 тысяч квадратных метров запланировали на первый квартал будущего года.

Проект «Кузьминки Молл» реализует девелоперская компания Mall Management Group. Трехэтажное строение будет включать 170 помещений, в которых разместятся супермаркет, магазины, гастрономическая зона.

Для комфорта горожан и гостей торгового центра установят 17 скамеек и девять стоек для велосипедов. Благоустройство пройдет приблизительно на 10 тысячах квадратных метров, территорию торгового центра озеленят.

Также Москва выставила на торги четыре земельных участка общей площадью 0,76 гектара для строительства коммерческих объектов на севере, юге и юго-западе столицы, а также в ТиНАО.

Москва 2023
18 декабря 2023, 12:30
Участок для организации парковки в центре Москвы выставили на торги
Сайт мэра и правительства Москвы
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Власти Москвы выставили на аукцион участок для организации парковки в Красносельском районе. Стоянка рассчитана на 31 машино-место. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«Инвесторов приглашают к участию в аукционе на право размещения парковки на 31 машино-место поблизости от Комсомольской площади», - рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике.

Победитель заключит договор на пять лет и получит в пользование участок площадью тысяча квадратных метров по адресу: улица Краснопрудная, дом 18, строение 1. Он будет должен установить соответствующие дорожные знаки, нанести разметку, поставить информационный щит с правилами парковки и условиями оплаты.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 19 января. Для этого необходимо зарегистрироваться на торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Торги проведут онлайн 23 января.

Ранее москвичам рассказали, где в столице появятся новые перехватывающие парковки.

Москва 2023
18 декабря 2023, 11:38
Аномальная оттепель продержится в Москве до конца недели
РИА «Новости»
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Москву ждет значительное и затяжное потепление. Оно началось уже в воскресенье, когда в полдень температура поднялась выше нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд изданию «Комсомольская правда».

По словам синоптика, над Норвежским морем образовался глубокий циклон, что стало причиной прихода тепла в России.

Температуры около нуля будут держаться и днем, и ночью на протяжении следующей недели. В понедельник ожидается от 0 до 2 градусов, погода будет облачной, с небольшими осадками - снегом, дождем, мокрым снегом.

Во вторник температура ночью будет 1… 2 градуса, а днем поднимется до 3… 5. Погода при этом останется промозглой, с порывистым ветром и осадками в виде мокрого снега и дождя.

Средние значения температур в среду составят плюс 1-3 градуса ночью и 4 днем, будет облачно с осадками.

В четверг утром столбик термометра опять поднимется до 4, а днем достигнет 5 градусов.

Пик потепления наступит в пятницу - будет 6 градусов. И даже на выходных зима не вернется - в суббота столбик термометра покажет 5 градусов.

Вильфанд отметил, что, несмотря на то, что такие теплые температуры для этого времени года являются аномальными и окажутся выше среднестатистических на 7-9 градусов, новых температурных рекордов, вероятно, не будет.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Москва 2023 Погода в Москве
18 декабря 2023, 10:45
Собянин рассказал о модернизации дорожной инфраструктуры в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве продолжат проводить работы развитию улично-дорожной сети. В ближайшее время отремонтируют и построят более 20 километров дорог в разных районах города. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в поселении Десеновское отремонтируют и построят примерно 10 километров дорожного покрытия для обеспечения более удобного доступа к деревням Власьево и Пыхчево. Кроме того, в планах города - возвести мост на Власьевской улице и модернизировать Новотроицкое шоссе.

В районе аэропорта Внуково и деревни Изварино обновят около семи километров дорог, включая улицы Привольная, Солнечная, Межевая и три проектируемых проезда, а также построят мост через Алешин ручей в створе Солнечной улицы.

В Филевском парке и Дорогомиловском районах запланировали ремонт примерно 3,6 километров дорожного покрытия, включая работу на путепроводе длиной 215 метров, идущем от Шелепихинского моста в направлении Кутузовского проспекта, под Белорусским железнодорожным мостом и в районе набережной Тараса Шевченко.

В Подмосковье также началось обновление дорожной сети.

Там еще в пяти округах завершился ямочный ремонт.

Дороги Сергей Собянин Москва 2023
17 декабря 2023, 16:41
Исследовать эффективность онкопрепаратов в Москве начнут постоянно
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Москва будет регулярно проводить исследования новых онкопрепаратов. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Программа вошла в список ключевых проектов для повышения качества медпомощи, которые мы решили реализовать на постоянной основе с 2024 года», - написал он.

Сейчас эксперты изучают 10 препаратов по четырем направлениям. Эффективные и безопасные лекарства будут применять в столичных больницах. Комплексную поддержку клинических исследований препаратов в Москве также хотят сделать постоянной.

Предоставлять качественные медицинские услуги жителям - важнейшее направление для властей. В 2024–2026 годах в Москве проведут обширное совершенствование инфраструктуры в сфере здравоохранения.

Исследования Здравоохранение Больницы Лекарства Сергей Собянин

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