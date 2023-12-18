Торговый центр с гастрономическим пространством построят на юго-востоке Москвы

По его словам, строительные работы на улице Зеленодольская, дом 42, завершатся к весне. Процесс строительства завершили на 94%. Открытие ТЦ общей площадью 70 тысяч квадратных метров запланировали на первый квартал будущего года.

Проект «Кузьминки Молл» реализует девелоперская компания Mall Management Group. Трехэтажное строение будет включать 170 помещений, в которых разместятся супермаркет, магазины, гастрономическая зона.

Для комфорта горожан и гостей торгового центра установят 17 скамеек и девять стоек для велосипедов. Благоустройство пройдет приблизительно на 10 тысячах квадратных метров, территорию торгового центра озеленят.

Также Москва выставила на торги четыре земельных участка общей площадью 0,76 гектара для строительства коммерческих объектов на севере, юге и юго-западе столицы, а также в ТиНАО.