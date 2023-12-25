Тоннель для подводного газопровода возведут в центре Москвы

«С 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже завершены», - подчеркнул он.

Бирюков напомнил, что комплексная реконструкция «Голутвинского» газопровода стартовала в феврале 2023 года. Этот объект поставляет газ тепловой станции ГЭС-1, которая стала одним из крупнейших потребителей столицы. Протяженность дюкера, возведенного 67 лет назад, составила 132 метра.

Заммэра добавил, что сейчас начались основные работы по микротоннелированию. Это бестраншейная технология, выполняемая спецтоннелепроходческим комплексом.

Во время реконструкции применяют отечественные материалы и трубопроводы. Они соответствуют современным требованиям безопасности. Проложенный таким методом газопровод не нужно каждый год обслуживать, а срок его эксплуатации превысит 40 лет. Работы на «Голутвинском» подводном газопроводе завершат во второй половине 2024 года.

Кроме того, еще один газопровод обновили на северо-западе Москвы. Вместо старых стальных труб установили современные полиэтиленовые.