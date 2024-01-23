Тоннель для подводного газопровода проложили в Москве

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«В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет монтаж стального футляра и самого газопровода», - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что реконструкцию газопровода, построенного в 1956 году и обеспечивающего старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1, начали в феврале 2023 года. Дюкер проложили по особой технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными.

Завершение всех работ на подводном газопроводе запланировали на вторую половину 2024 года.

С 2018 года в Москве отремонтировали девять дюкеров высокого и среднего давления по программе реконструкции. Всего она включает 12 сооружений.

За 10 лет московские газопроводы оснастили более чем 1,3 тысячи автозапорных устройств.