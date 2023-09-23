«Только в кино такое». Фонтан забил из-под земли после прорыва трубы в Новой Москве
В Новой Москве в результате коммунальной аварии из-под земли забил огромный столб воды. Фонтан залил несколько улиц, сообщило издание msk1.ru.
Местные жители засняли происходящее на видео. Уточняется, что трубу прорвало на улице Липовый Парк из-за ремонтных работ.
«Копали, копали и докопали. Только в кино такое», - рассказали очевидцы.
Местные жители сообщили, что рабочие меняли брусчатку у дома, и, вероятно, прорубили трубу. При этом вода уже добралась до соседней улицы Александры Монаховой.
Днем 20 сентября торговый центр «Времена года» в Москве начали эвакуировать из-за прорыва трубы. В результате несколько магазинов оказались затоплены.
В Уфе тоже ранее произошел прорыв трубопровода. Авария случилась на пересечении улиц Трамвайной и Адмирала Макарова. Струи воды уходили из-под земли ввысь на большое расстояние.