Территорию возле Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни в Москве благоустроили

«Через три года эта обитель отметит двухсотлетие со дня основания, в связи с этим настоятельница обратилась к городским властям с просьбой помочь в проведении благоустройства», - рассказал заммэра.

В рамках проекта специалисты установили лавочки, организовали парковочное пространство для автомобилей и стоянку для автобусов паломнических групп. Возле монастыря появилось более 50 фонарей с энергоэффективными светильниками.

На последнем этапе благоустройства территории возле монастыря разбили 4,9 тысячи квадратных метров газона и около 170 тысяч квадратных метров цветников. Специалисты также высадили 50 деревьев и почти 240 кустарников.