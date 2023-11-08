08 ноября 2023, 11:59

Территорию возле Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни в Москве благоустроили

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории возле Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Через три года эта обитель отметит двухсотлетие со дня основания, в связи с этим настоятельница обратилась к городским властям с просьбой помочь в проведении благоустройства», - рассказал заммэра.

В рамках проекта специалисты установили лавочки, организовали парковочное пространство для автомобилей и стоянку для автобусов паломнических групп. Возле монастыря появилось более 50 фонарей с энергоэффективными светильниками.

На последнем этапе благоустройства территории возле монастыря разбили 4,9 тысячи квадратных метров газона и около 170 тысяч квадратных метров цветников. Специалисты также высадили 50 деревьев и почти 240 кустарников.

Благоустройство ЖКХ Строительство Москва 2023 Петр Бирюков
08 ноября 2023, 12:10
Технологическую часть вокзала «Варшавская» в Москве завершили на 50%
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве построили около половины объектов, включенных в технологическую часть вокзала «Варшавская». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На участке площадью более 12 гектаров началось строительство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки и стоянки такси, а также здания конечной станции для городского пассажирского транспорта.

Вскоре завершатся работы по укладке верхнего дорожного покрытия на локальной улично-дорожной сети проекта. Началось устройство пешеходных дорожек и тротуаров, а также укладка бортового камня. Специалисты запустили реконструкцию Каширского проезда, в рамках которой расширят проезжую часть и добавят дополнительные полосы для движения.

Общая площадь работ составит более 13,5 тысячи квадратных метров.

Ранее отделочные работы начали в вестибюле станции «Лианозово» в Москве.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
08 ноября 2023, 10:48
Реставрацию доходного дома Абрикосова завершили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Реставрация доходного дома с квартирой купца Абрикосова в Потаповском переулке в Москве завершилась. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Уникальный архитектурный комплекс XVII века с высокой аркой, ведущей во внутренний двор, пережил несколько перестроек и пожаров, но в нем сохранились оригинальные купеческие интерьеры. В советское время здание переоборудовали для коммунального жилья, а сверху добавили два дополнительных этажа с целью увеличения жилой площади.

На момент начала реставрационных работ дом находился в аварийном состоянии. Однако специалисты успешно восстановили фасады, планировку и интерьеры, отражающие атмосферу быта последних владельцев дома до революции - семьи купцов Абрикосовых. Они занимали квартиры на первом и втором этажах здания.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реставрации Донского монастыря в Москве.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023
08 ноября 2023, 10:10
Прокуратура Москвы назвала топ-10 мошеннических схем
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура столицы составила подборку десяти самых распространенных мошеннических схем. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

В их числе телефонные аферы. Москвичам звонят якобы сотрудники банков или правоохранительных органов и либо говорят, что со счетов пытаются списать деньги и их нужно перевести на «безопасные» карты, либо сообщают, что родственники попали в ДТП и нужны средства, чтобы откупиться.

Кроме этих схем, есть и СМС-рассылка с вредоносными программами. А также инвестиции, легкий заработок в интернете, обмен или декларирование денежных средств и ошибочный перевод, компенсация за ранее приобретенный якобы некачественный товар.

Еще в топ схем входят аферы с лжеврачами, которые сообщают по телефону о серьезном заболевании и говорят о необходимости приобретения дорогостоящих лекарств.

Ранее в Юго-Западном округе Москвы водитель такси помог 83-летней женщине сохранить 400 тысяч рублей. Он сообщил в полицию о телефонных аферистах , которые пытались ее обмануть.

Мошенничество Москва 2023
08 ноября 2023, 09:39
Новостройку на 322 квартиры на юго-востоке Москвы введут в эксплуатацию в 2024 году
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В 2024 году в районе Люблино на улице Совхозная в эксплуатацию введут новостройку на 322 квартиры. Туда переедут жильцы по программе реновации, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Сейчас ведется монтаж инженерных сетей и черновая отделка. Новостройку возводят в шаговой доступности от станции метро „Люблино“. Дойти до входа в подземку можно за пять-шесть минут», - уточнил он.

Фасад сделают навесным и облицуют его кирпичом пастельных тонов, светло-бежевым и кремовым. По стандарту, на панелях установят корзины для кондиционеров, а входы в подъезд оформят витражным остеклением.

Всего в доме будет 61 однокомнатная, 242 двухкомнатные и 19 трехкомнатных квартир. Четыре из них адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. В новостройке предусмотрят подземный паркинг.

Кроме этого, территорию вокруг озеленят и благоустроят. Там высадят деревья, кустарники и разобьют цветники, а также установят игровые комплексы и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе.

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. За шесть лет ключи от новых квартир получили более 124 тысяч горожан.

Москва 2023 Реновация в Москве

Новости по теме