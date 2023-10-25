Территорию возле станции БКЛ «Воронцовская» благоустроили в Москве

«Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация комфортных маршрутов к ней от жилой застройки», - подчеркнул он.

Бирюков добавил, что на территории установили более 110 фонарей с энергосберегающими лампами, около 30 опор контрастного освещения и положили почти 26,7 тысячи квадратных метров газона.

Кроме этого, около станции обновили асфальт на проезжей части и тротуарах, сделали удобные парковочные карманы и оборудовали шесть современных остановок. Также для комфорта и безопасности жителей воздушные провода убрали в кабельную канализацию.

Благоустройство у станций БКЛ в Москве - одна из важных задач столицы. Кроме территории у «Воронцовской», специалисты комплекса городского хозяйства обновили улицы у «Текстильщиков».