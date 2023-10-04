Территорию у станции метро «Новаторская» начали благоустраивать в Москве

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«Проектом предусмотрено озеленение площадью 25 тысяч квадратных метров, организация пешеходных зон и устройство парковки», - уточнил он.

По словам заммэра, дорожники начали укладывать асфальт на проезжей части по нечетной стороне Ленинского проспекта.

Он добавил, что на правой полосе Ленинского проспекта на бывшей стройке восстановят дорогу, чтобы вновь открыть движение для машин.

По оценкам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, станция метро «Новаторская» готова более чем на три четверти. Специалисты выполнили монолитные работы и обратную засыпку котлована на 80%, а также начали отделку в блоках технических помещений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные строительные работы на Троицкой линии метро в Москве завершат до конца 2024 года. Он отметил, что пересадочным узлом новой ветки с БКЛ каждый день будут пользоваться 50 тысяч пассажиров, а через семь лет их число превысит 80 тысяч.