Территорию у станции «Крекшино» МЦД-4 в ТиНАО благоустроили

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«Основной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей», - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что благоустройство затронуло 1-ю Железнодорожную улицу, участок улицы Запрудной, пешеходную зону между ними и часть улицы 2-й Железнодорожной.

Бирюков пояснил, что специалисты спрятали воздушные провода в кабельную канализацию, проложили еще свыше 170 метров системы водостока, обновили почти 40 тысяч «квадратов» асфальта на тротуарах и проезжей части.

На наземных пешеходных переходах появились опоры контрастного освещения. Также около станции установили больше 200 фонарей и уличных торшеров. На территории разбили газон, заменили остановочные павильоны, поставили новые светофоры на переходах.

Работы по благоустройству провели также рядом со станцией МЦД-4 «Внуково» в ЗАО Москвы. Там сделали более широкие тротуары и возвели пешеходные переходы.