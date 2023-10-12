Территорию рядом с индустриальным парком «Руднево» благоустроят в Москве
В Москве приступили к благоустройству территории около индустриального парка «Руднево». Работы проведут на двух участках: вблизи жилой застройки в районе Некрасовка и между Лухмановской улицей и Проектируемым проездом № 287. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Основной задачей является создание новых точек притяжения для жителей близлежащих районов и современной функциональной зоны для комфортного отдыха. Проект разработали с учетом пожеланий горожан и сотрудников предприятий, размещенных в „Рудневе“», - отметил он.
Во время благоустройства специалисты улучшат визуальный облик территории, модернизируют систему освещения, обустроят футбольное поле, велодорожки. Также они установят игровые комплексы, создадут экотропы, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны. Завершить работы планируют к концу лета следующего года.
Благоустройство столицы - важная задача, которая стоит перед правительством города. Большинство работ выполняют по просьбам жителей.
Например, в городе завершили обновление районов Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Ховрино и Кунцево. Москвичи оценили результат на портале «Активный гражданин».