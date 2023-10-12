Территории на юго-западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития

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Сейчас на этих территориях площадью 3,87 гектара находятся старые складские комплексы и другие объекты. Их развитие потребует инвестиций в размере 15,7 миллиарда рублей. Участки расположены на Нахимовском и Севастопольском проспектах, Азовской и Болотниковской улицах, недалеко от станций метро «Нахимовский проспект», «Каховская» и «Севастопольская».

«В рамках редевелопмента участков планируется построить 130,34 тысячи квадратных метров комфортного жилья для программы реновации», - уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Участки озеленят, на них благоустроят улично-дорожную сеть и создадут многофункциональные городские кварталы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о зданиях в столице, восстановленных по программе «Рубль за метр».