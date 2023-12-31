Температуру повысят в домах москвичей из-за надвигающихся морозов

«В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом», - отметил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, синоптики спрогнозировали в ночь на 1 января до -13…-15 градусов мороза. Днем также будет холодно, а со вторника в ночные часы столбики термометра могут опуститься до -21…-25 градусов.

Заммэра добавил, что режим системы центрального отопления устанавливают, ориентируясь на погоду. Задания на изменение выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза. Тепло регулируют по двум главным параметрам: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. За корректировкой следят автономно диспетчерские службы, учитывая показатели температурных датчиков.

Водителей в Москве также призвали быть внимательными на дорогах из-за аномальных холодов. Горожан попросили переходить проезжую часть исключительно в установленных местах.