Температуру подняли в системе отопления Москвы из-за холодов
На столицу обрушилась морозная погода. По этой причине коммунальщики решили скорректировать работу системы отопления, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям. Задание на изменение параметров было выдано заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков», - уточнил он.
Заммэра отметил, что изменения в систему отопления вносили автоматически под надзором диспетчеров, взяв за основу показатели температурных датчиков.
Он добавил, что режимы системы центрального отопления определяют по температуре наружного воздуха.
Тепло регулируют по двум параметрам: понижение или повышение температуры теплоносителя и увеличение или сокращение его объема.
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени. В столице 19 ноября подморозило почти до - 10 градусов.