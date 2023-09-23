Температура в Москве 23 сентября побьет столетний рекорд — синоптик Вильфанд
В субботу, 23 сентября, в Москве может быть побит температурный рекорд в 25,4 градуса, который держится уже 100 лет. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».
По его словам, в выходные москвичей ждет аномально жаркая погода для сентября. Температура воздуха может подняться до 26,3 градуса.
«Будет ли в субботу побит рекорд? Вполне вероятно. Он был установлен почти 100 лет назад. 23 сентября 1924 года была самая высокая температура - 25,4 градус», - заявил синоптик.
Накануне стало известно, что ночная температура в Москве повторила рекорд. Ночью она поднялась до 13 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковец, в последний раз такие значения фиксировали в 1975 году. Из этого следует, что температура повторила максимум 48-летней давности.
Еще 21 сентября Роман Вильфанд заявил о наступлении золотой осени в Москве. Он отметил, что листья на деревьях начали стремительно менять окрас. Это сильно заметно у клена и березы.