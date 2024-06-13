«Технополис Москва» возглавила рейтинг ОЭЗ и индустриальных парков России

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что в начале 2023 года в ОЭЗ запустили шестую площадку - индустриальный парк «Руднево». Там уже возвели более 214 тысяч квадратных метров промышленных площадей, а статус резидента получили девять из 20 предприятий.

«Компании наладили выпуск медицинских изделий, электронных компонентов, отечественных банкоматов, беспилотных авиасистем, вложив в свои проекты около 1,4 миллиарда рублей. К 2025 году здесь будет создано около шести тысяч рабочих мест», - уточнил Овчинский.

Он уточнил, что «Технополис Москва» стала безоговорочным победителем среди 40 особых экономических зон и 104 индустриальных парков.

«ОЭЗ Москвы получила наивысшие оценки по уровню клиентоориентированности за счет широкого спектра сервисов. Также эксперты отметили ее инвестиционный потенциал», - пояснил Ликсутов.

Только в 2023 году резиденты столичной ОЭЗ инвестировали в экономику города около 50 миллиардов рублей - в полтора раза больше, чем годом ранее, и в 5,6 раза больше, чем в 2020 году, когда московская ОЭЗ возглавила рейтинг впервые.

«Технополис Москва» активно расширяет свои территории, создает благоустроенную инфраструктуру под ключ и предлагает широкий спектр услуг.

На базе особой экономической зоны сформировали четыре московских кластера: микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотных авиасистем. Кластерный подход позволяет эффективно использовать комплексные меры господдержки, создавать максимально комфортные условия для компаний и налаживать кооперационные цепочки.

По словам гендиректора «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, число резидентов этой ОЭЗ постоянно растет. В 2023 году статус получили 16 компаний, которые вложат в экономику столицы около 14,5 миллиарда рублей и создадут более трех тысяч рабочих мест.

Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон формируется в восьмой раз. Эксперты анализируют клиентоориентированность менеджмента и потенциал для инвестиций. Учитываются также стоимость минимально необходимого набора ресурсов для осуществления производственной деятельности и информационная политику управляющей компании.