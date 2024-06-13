13 июня 2024, 09:24

«Технополис Москва» возглавила рейтинг ОЭЗ и индустриальных парков России

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» вновь возглавила рейтинг российских индустриальных парков и ОЭЗ по версии аналитического центра «Эксперт». Она лидировала четвертый год подряд, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что в начале 2023 года в ОЭЗ запустили шестую площадку - индустриальный парк «Руднево». Там уже возвели более 214 тысяч квадратных метров промышленных площадей, а статус резидента получили девять из 20 предприятий.

«Компании наладили выпуск медицинских изделий, электронных компонентов, отечественных банкоматов, беспилотных авиасистем, вложив в свои проекты около 1,4 миллиарда рублей. К 2025 году здесь будет создано около шести тысяч рабочих мест», - уточнил Овчинский.

Он уточнил, что «Технополис Москва» стала безоговорочным победителем среди 40 особых экономических зон и 104 индустриальных парков.

«ОЭЗ Москвы получила наивысшие оценки по уровню клиентоориентированности за счет широкого спектра сервисов. Также эксперты отметили ее инвестиционный потенциал», - пояснил Ликсутов.

Только в 2023 году резиденты столичной ОЭЗ инвестировали в экономику города около 50 миллиардов рублей - в полтора раза больше, чем годом ранее, и в 5,6 раза больше, чем в 2020 году, когда московская ОЭЗ возглавила рейтинг впервые.

«Технополис Москва» активно расширяет свои территории, создает благоустроенную инфраструктуру под ключ и предлагает широкий спектр услуг.

На базе особой экономической зоны сформировали четыре московских кластера: микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотных авиасистем. Кластерный подход позволяет эффективно использовать комплексные меры господдержки, создавать максимально комфортные условия для компаний и налаживать кооперационные цепочки.

По словам гендиректора «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, число резидентов этой ОЭЗ постоянно растет. В 2023 году статус получили 16 компаний, которые вложат в экономику столицы около 14,5 миллиарда рублей и создадут более трех тысяч рабочих мест.

Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон формируется в восьмой раз. Эксперты анализируют клиентоориентированность менеджмента и потенциал для инвестиций. Учитываются также стоимость минимально необходимого набора ресурсов для осуществления производственной деятельности и информационная политику управляющей компании.

Рейтинги Экономика Москва
13 июня 2024, 08:33
Очередная порция ливней с грозами обрушится на Москву
РИА «Новости»
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Москвичей и гостей столицы 13 июня ожидает преимущественно облачная погода. Местами пройдут ливни с грозами, а столбики термометров покажут до +23 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погода в столице будет определяться тыловой прохладной частью уходящего на северо-восток волнового циклона», - сообщил синоптик.

В Москве температура воздуха будет варьироваться от 21 до 23 градусов, в области - 19… 24 градуса. Ветер подует с севера со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах он станет порывистым.

Дожди идут в столице уже несколько дней подряд. Накануне в городе разбушевалась непогода, несколько деревьев обрушились на людей. В Подмосковье отломившаяся часть ствола насмерть придавила дедушку и его девятилетнего внука, когда те укрывались от ливня.

Москвичей и гостей столицы 13 июня ожидает преимущественно облачная погода. Местами пройдут ливни с грозами, а столбики термометров покажут до 23 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода Москва
11 июня 2024, 08:54
Ливни с грозой и град пройдут в Москве
Global Look Press
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В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В городе пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой и град.

Столбики термометров в столице покажут до 25 градусов. В Московской области воздух прогреется до 27 градусов.

«Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона», - отметил Леус.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

К четвергу в городе станет прохладнее : регион пересечет холодный атмосферный фронт, а южные потоки воздуха сменятся более прохладными северо-западными. Но затем температура воздуха снова станет выше.

Аварийные бригады Москвы перевели на круглосуточное дежурство из-за ливней. Горожан и гостей столицы призвали в случае непогоды оставаться дома, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Погода Погода в Москве Москва
10 июня 2024, 16:34
Сервисом «Московский инвестор» воспользовались свыше 500 раз с начала года
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С начала 2024 года предприниматели воспользовались электронным сервисом «Московский инвестор» более 500 раз. Об этом на полях ПМЭФ сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Сервис начал работать в 2020 году. Он стал помощником во взаимодействии предпринимателей с органами исполнительной власти столицы. С начала 2023 года по сей день инвесторы воспользовались сервисом свыше 1,5 тысячи раз.

Как уточнил Овчинский, благодаря платформе бизнесмены могут предлагать органам власти идеи по развитию и улучшению инвестиционного потенциала Москвы.

«Решено более тысячи проблемных вопросов, что способствовало улучшению инвестиционного климата в Москве», - уточнил Овчинский.

«Московский инвестор» стал одним из лучших сервисов по развитию бизнеса по версии Агентства стратегических инициатив. С помощью платформы инвесторам предоставляется помощь, связанная с мерами поддержки столицы, торгами и другими направлениями. Специалисты помогают предпринимателям решать проблемы в срок от четырех до 10 дней.

В 2024 году благодаря «Московскому инвестору» удалось урегулировать спорную ситуацию с Федеральной налоговой службой по вопросу уплаты обеспечительного платежа по налогу на сверхприбыль. Также всего за неделю пользователь получил решение по согласованию проекта межевания земельного участка департаментом городского имущества Москвы.

Бизнес Москва 2023 Правительство Москвы Москва ПМЭФ-2024
09 июня 2024, 15:36
Собянин объявил о бесплатной парковке в День России
РИА «Новости»
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Жители и гости столицы смогут парковаться бесплатно в Москве 12 июня, в День России. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что оплачивать парковку не придется на всех улицах, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Исключением станут только парковки со шлагбаумом. Они будут работать в прежнем режиме, указал градоначальник.

В Московской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Афишу опубликовали на сайте welcome.mosreg.ru. В Химках в честь праздника состоятся концерты , мастер-классы и викторины. Организаторы откроют выставки, фуд-корты и фотозоны. В парке Толстого запланировали провести концерт классической музыки, а также флешмоб «Моя Россия».

В Сергиевом Посаде жители и гости смогут поучаствовать в фестивале мыльных пузырей, чаепитии и творческом вечере, а в Котельниках - велопробеге и турнире по стритболу.

Россия Сергей Собянин Москва

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