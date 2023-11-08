Технологическую часть вокзала «Варшавская» в Москве завершили на 50%

На участке площадью более 12 гектаров началось строительство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки и стоянки такси, а также здания конечной станции для городского пассажирского транспорта.

Вскоре завершатся работы по укладке верхнего дорожного покрытия на локальной улично-дорожной сети проекта. Началось устройство пешеходных дорожек и тротуаров, а также укладка бортового камня. Специалисты запустили реконструкцию Каширского проезда, в рамках которой расширят проезжую часть и добавят дополнительные полосы для движения.

Общая площадь работ составит более 13,5 тысячи квадратных метров.

Ранее отделочные работы начали в вестибюле станции «Лианозово» в Москве.