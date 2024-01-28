Тактильный прототип памятника Гоголю напечатали на 3D-принтере в Москве

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С мини-копией монумента смогут ознакомиться незрячие и слабовидящие посетители Дома Гоголя. Она появилась в честь 215-летия со дня рождения писателя благодаря инклюзивному проекту «Дом Гоголя. Без границ». Его запустили в музее в 2022 году.

Макет создали сотрудники проектной мастерской адаптивного дизайна, применив цифровое моделирование и 3D-принтер. На готовую тактильную модель высотой 60 сантиметров нанесли специальные краски под бронзу и гранит.

Затем копию разместили на первом этаже Дома Гоголя, чтобы с ней смогли ознакомиться все желающие.

Ранее мэрия Москвы анонсировала подготовку новых собак-проводников в метро. Всего в метрополитене 350 четвероногих помощников незрячих пассажиров.