Сыромятнический гидроузел на реке Яузе в Москве перевели на зимний режим работы
Сыромятнический гидроузел в Москве, который регулирует уровень воды на реке Яузе, полностью перевели на зимний режим работы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Специалисты ГУП «Мосводосток» проверили работу электрооборудования и силовых электросетей, протестировали системы пульта управления и другие механизмы в диспетчерском пункте и обследовали подвижные элементы на нижних и верхних воротах шлюза. Кроме того, они обработали и смазали сухие места и привели в порядок затворы.
Позже, когда температура воздуха опустится ниже 10-15 градусов, водолазы очистят водопропускные галереи от мусора и донных отложений.
Гидроузел на Яузе ввели в эксплуатацию в 1940 году для регулирования уровня реки и пропуска паводковых и ливневых вод.
В начале декабря обеспечивающие Москву водохранилища также перевели на зимний режим.