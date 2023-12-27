27 декабря 2023, 14:51

Сыромятнический гидроузел на реке Яузе в Москве перевели на зимний режим работы

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Сыромятнический гидроузел в Москве, который регулирует уровень воды на реке Яузе, полностью перевели на зимний режим работы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты ГУП «Мосводосток» проверили работу электрооборудования и силовых электросетей, протестировали системы пульта управления и другие механизмы в диспетчерском пункте и обследовали подвижные элементы на нижних и верхних воротах шлюза. Кроме того, они обработали и смазали сухие места и привели в порядок затворы.

Позже, когда температура воздуха опустится ниже 10-15 градусов, водолазы очистят водопропускные галереи от мусора и донных отложений.

Гидроузел на Яузе ввели в эксплуатацию в 1940 году для регулирования уровня реки и пропуска паводковых и ливневых вод.

В начале декабря обеспечивающие Москву водохранилища также перевели на зимний режим.

Благоустройство Москва 2023
27 декабря 2023, 14:27
ЦОДД помог водителям в Москве свыше 41 тысячи раз за год
Natalya Loginova/Russian Look/globallookpress
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Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пришел на помощь московским водителям более 41 тысячи раз с начала года. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

«В 2023 году мы приходили на выручку к московским водителям более 41 тысячи раз. 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД работали 24/7 без перерывов и выходных», - отметили в ведомстве.

В дептрансе уточнили что участникам ДТП помогли 18 623 раз. Их автомобили отбуксировали, а также посодействовали в оформлении европротокола и прикрыли от вторичных аварий.

Кроме того, 16 479 раз сотрудники ЦОДД помогли водителям с неисправностями автомобилей и 6178 раз регулировали движение на сложных перекрестках, во время аварий и городских праздников.

Дорожный патруль ЦОДД заработал в Москве в 2017 году. В этом году он стал победителем премии «Компания будущего».

ДТП Водители Москва 2023 Дептранс Москвы
27 декабря 2023, 14:21
Жилой корпус площадью 60 тысяч квадратных метров построят на юге Москвы
РИА «Новости»
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На Нагатинской улице в столичном районе Нагатино-Садовники построят новый жилой корпус общей площадью 60,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Новое строение появится по адресу Нагатинская улица, дом 1. Прилегающую территорию площадью 1,2 тысячи квадратных метров благоустроят. Там появится внутренний двор, оснащенный игровыми и спортивными площадками для детей и взрослых.

Жилой проект «1-й Нагатинский» из трех корпусов начала строить компания Prime Life Development. В проекте предусмотрели детский сад на 300 мест с плавательным бассейном и школу на 1000 учеников. После завершения строительства учреждения интегрируют в структуру образовательных заведений города.

«Градостроительная политика столицы направлена на формирование новых центров активности и притяжения. В связи с этим многие районы получают дополнительный импульс развития», - отметил заммэра.

Так, в Новой Москве в поселении Сосенское за 11 лет построили 48 объектов образования и проложили новые дороги.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
27 декабря 2023, 13:46
Более 150 тысяч человек за месяц посетили рыбный рынок «Москва — на волне»
Freepik
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На крупном рыбном рынке «Москва — на волне» за месяц побывали больше 150 тысяч посетителей. Объем проданной продукции превысил 100 тонн, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

На крупном рыбном рынке «Москва - на волне» за месяц побывали больше 150 тысяч посетителей. Объем проданной продукции превысил 100 тонн, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

«Первый московский рынок, где представлено около 500 наименований рыбы из трех океанов и 13 морей, мы уверены, будет пользоваться популярностью у москвичей и гостей столицы», - отметили в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что за две недели посетители купили пять тонн икры, столько же сельди и три тонны клешней краба. Горожане также проявляют интерес к юколе - специально нарезанным и высушенным на открытом воздухе брюшкам северной рыбы: чира, сига и муксуна.

«Москва - на волне» предлагает такие деликатесы, как филе гигантского кальмара, длина которого превышает метр. Его могут приготовить местные повара прямо рынке. Там же есть собственное производство под зонтичным брендом. В спеццеху выпускают рыбу и морепродукты в вакууме, полуфабрикаты, а также продукцию из сырья шоковой заморозки.

Ранее технолог Ярослав Викторов посоветовал выбирать красную икру в стеклянной таре. Жестяные банки наименее предпочтительны, поскольку при длительном хранении они могут влиять на вкус продукта.

Продукты Москва 2023
27 декабря 2023, 13:18
Более 45 центров информирования по реновации открыли в Москве за год
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В 2023 году на первых этажах новостроек по программе реновации в Москве открыли 46 центров информирования. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Центры информирования открываются в момент начала заселения и прекращают свою работу после того, как все жильцы завершат переезд», - уточнил он.

Первые два дня после открытия центры работают с 9:00 до 21:00, а потом - ежедневно, кроме воскресенья, - с 12:00 до 20:00. В них новые жильцы могут получить консультацию и ответы на вопросы по программе.

По словам столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, с начала реализации программы реновации создали 175 Центров информирования в 80 районах и поселениях Москвы. Они поспособствовали ускорению сроков расселения домов и помогли около 49 тысячам семей с переездом.

Так в ноябре более трех тысяч москвичей получили ключи от новых квартир по программе реновации.

Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев

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