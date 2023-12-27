Сыромятнический гидроузел на реке Яузе в Москве перевели на зимний режим работы

Специалисты ГУП «Мосводосток» проверили работу электрооборудования и силовых электросетей, протестировали системы пульта управления и другие механизмы в диспетчерском пункте и обследовали подвижные элементы на нижних и верхних воротах шлюза. Кроме того, они обработали и смазали сухие места и привели в порядок затворы.

Позже, когда температура воздуха опустится ниже 10-15 градусов, водолазы очистят водопропускные галереи от мусора и донных отложений.

Гидроузел на Яузе ввели в эксплуатацию в 1940 году для регулирования уровня реки и пропуска паводковых и ливневых вод.

В начале декабря обеспечивающие Москву водохранилища также перевели на зимний режим.