Свыше тысячи идей для улучшения движения на дорогах реализовали в Москве

Он уточнил, что в общей сложности обустроили 330 пешеходных переходов, ввели почти 26 километров выделенных полос для общественного транспорта, а также возвели более 11 тысяч парковочных мест. На 73 участках изменили скоростной режим, организовали 89 дополнительных полос движения, включая 19 на МКАД.

Глава города добавил, что в ЦОДД трудятся более 40 дорожных кураторов, которые каждый день принимают свыше 65 заявок от разных источников, а также следят за дорожной ситуацией в мегаполисе. Далее кураторы подготавливают решения по изменению схемы движения с учетом мнений жителей.

В понедельник москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог. В преддверии праздников автомобильный поток увеличился.