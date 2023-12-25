25 декабря 2023, 10:16

Свыше тысячи идей для улучшения движения на дорогах реализовали в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Больше тысячи проектов, нацеленных на улучшение движения на дорогах, реализовали в Москве. Благодаря идеям дорожных кураторов ЦОДД удалось снизить количество ДТП и сократить время в пути, в том числе у пешеходов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в общей сложности обустроили 330 пешеходных переходов, ввели почти 26 километров выделенных полос для общественного транспорта, а также возвели более 11 тысяч парковочных мест. На 73 участках изменили скоростной режим, организовали 89 дополнительных полос движения, включая 19 на МКАД.

Глава города добавил, что в ЦОДД трудятся более 40 дорожных кураторов, которые каждый день принимают свыше 65 заявок от разных источников, а также следят за дорожной ситуацией в мегаполисе. Далее кураторы подготавливают решения по изменению схемы движения с учетом мнений жителей.

В понедельник москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог. В преддверии праздников автомобильный поток увеличился.

ДТП Дороги Машины Сергей Собянин Москва 2023
25 декабря 2023, 10:49
Москвичам рассказали о погоде 31 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве в новогоднюю ночь ожидается до минус шести градусов. В канун праздника будет теплее на три градуса, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура -1…- 6 в ночь на 31 декабря и днем - от нуля до минус трех градусов», - уточнил он.

Метеоролог добавил, что такая погода будет не только в Москве, но и во всей Центральной России. При этом в регионах Черноземья температура будет выше почти на два градуса.

По словам Вильфанда, всю неделю атмосферное давление будет на 12-18 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Он отметил, что мокрый снег не доставит такого дискомфорта москвичам, как дождь.

В этом году в Москве выпало много снега. Норма декабря уже оказалась перевыполнена. На метеостанции ВДНХ зарегистрировали 106% от положенного по климату объема осадков.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
25 декабря 2023, 09:35
Фасады четырех городских вокзалов в Москве оснастили световыми вывесками
Сайт мэра и правительства Москвы
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На лицевой стороне зданий четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров (МЦД) появились фирменные логотипы и номера диаметров. Обновление затронуло станции Зеленоград — Крюково и Лихоборы МЦД-3, Аминьевская и Минская МЦД-4, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На лицевой стороне зданий четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров (МЦД) появились фирменные логотипы и номера диаметров. Обновление затронуло станции Зеленоград - Крюково и Лихоборы МЦД-3, Аминьевская и Минская МЦД-4, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«На фасадах четырех московских городских вокзалов мы сделали световые вывески с их названиями. Они будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров», - уточнил он.

Ликсутов добавил, что внутрь светящихся букв поместили экономичные светодиоды. Такую вывеску уже положительно оценили пассажиры на станции «Кунцевская» БКЛ метро.

Московские городские вокзалы представляют собой современные транспортные узлы, где пассажиры пересаживаются с электрички на метро, автобус или пригородный поезд другого направления, не выходя на улицу. На первых двух диаметрах разместили 22 московских городских вокзала, на МЦД-3 и МЦД-4 - 26. В перспективе вокзалов будет больше.

Мэр Москвы Сергей Собянин также утвердил планировку территории у МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы. По его словам, строители возведут современный городской вокзал МЦД-3 «Митьково».

МЦД Москва 2023 Дептранс Москвы
25 декабря 2023, 09:02
Проголосовавшие за имя для панды москвичи смогут получить сувениры
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На портале «Активный гражданин» запустили новую акцию «Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка». Среди участников разыграют уникальную одежду, посвященную этому животному, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По окончании голосования победителей выберут рандомным способом. Они получат пуш-уведомления и письма на электронную почту. Презенты можно будет забрать в павильонах «Миллион призов» на фестивале «Путешествие в Рождество».

Желающим принять участие в розыгрыше нужно проголосовать на сайте или в мобильном приложении проекта.

Голосование за имя для детеныша панды началось в декабре. В акции поучаствовало уже свыше 340 тысяч человек. Чаще всего москвичи отдавали голоса за имена Катюша, Мо Мо и Маша.

На днях детеныш панды из Московского зоопарка впервые попробовал пойти. Животное сделало неловкий шаг и плюхнулось на пол.

Животные Зоопарки Москва 2023
25 декабря 2023, 08:33
Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог
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Жителям Москвы порекомендовали пользоваться общественным транспортом в понедельник из-за большого автомобильного потока в преддверии праздников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«Движение в городе рабочее. В связи с увеличением числа машин и поездок в предновогодние дни рекомендуем пользоваться городским транспортом, чтобы съездить в магазин за подарками», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работа городского транспорта осуществляется в штатном режиме. В частности, МЦК, метрополитен и МЦД функционируют по графику. По «выделенкам» электробусы, автобусы и трамваи курсируют быстрее.

Станции столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) оснастили более чем 600 новогодними элементами навигации. Специальные наклейки укажут путь к праздничным мероприятиям, а яркие плакаты привлекут внимание юных пассажиров.

Москва 2023 Дептранс Москвы

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