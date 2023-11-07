07 ноября 2023, 17:09

Свыше шести тысяч москвичей получили квартиры по реновации в Бескудниковском районе

Сайт мэра и правительства Москвы
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Около 6,3 тысячи москвичей получили ключи от новых квартир в Бескудниковском районе. Под заселение по программе реновации отдали 13 домов, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«С начала реализации программы реновации в Бескудниковском районе на севере столицы ключи от современных и комфортных квартир получили около 6,3 тысячи горожан из почти 2,5 тысячи семей. Из них свыше 1,7 тысячи человек из 680 семей оформили правоустанавливающие документы с начала 2023 года», - рассказал он.

Гаман добавил, что Бескудниковский - один из тех районов, где документы на новые квартиры оформили больше всего горожан. В число лидеров также входят Люблино, Кузьминки и Измайлово.

Программу реновации в Москве начали реализовывать в 2017 году. Кроме жилых помещений, город отдает и площади под коммерческие нужды.

Например, с начала года передали уже сто таких пространств на первых этажах новостроек.

Москва 2023 Реновация в Москве
07 ноября 2023, 17:31
Более 770 объектов самостроя снесли в Москве за девять месяцев
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала текущего года на юге Москвы выявили свыше 1,1 тысячи объектов самостроя. Из них 770 незаконно возведенных зданий снесли, сообщил начальник госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«В числе зафиксированных самовольных построек 902 пришлись на объекты капитального строительства - здания, строения и сооружения и 256 на некапитальные постройки - бытовки, навесы и ограждающие конструкции», - рассказал он.

Бобров добавил, что общая площадь самостроев превысила 118,2 тысячи квадратных метров. Из них 41,8 тысячи квадратных метров уже демонтировали. При этом 11 фактов незаконного строительства пресекли на начальном этапе.

Специалисты также выявили 609 случаев незаконного использования земельных участков и 297 нарушений при использовании объектов нежилого фонда.

Более 420 самостроев привели в порядок в соответствии с нормами в Подмосковье с начала года.

Москва 2023
07 ноября 2023, 17:05
Москва включила три территории в программу комплексного развития
Сайт мэра и правительства Москвы
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Три нежилые территории в районах Преображенское, Печатники и Покровское-Стрешнево станут новыми комфортными городскими кварталами. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В общей сложности на этих участках построят более 180 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье для участников программы реновации и объекты социальной инфраструктуры.

«По прогнозам, новые проекты дадут не меньше 700 рабочих мест», - отметил мэр.

Часть бывшей промзоны «Курьяново» используют для размещения коммунальных объектов, в том числе баз ГБУ «Жилищник», «Автомобильные дороги» и «Доринвест». Часть бывшей промзоны «Хапиловка» отдадут под строительство жилья.

В районе 2-го Тушинского проезда появятся жилые дома и общеобразовательный комплекс, включающий школу на 150 учеников и детский сад на 100 детей.

Ранее стало известно о том, что цифровые решения позволили усовершенствовать строительство в Москве.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
07 ноября 2023, 12:24
Сто нежилых помещений в новостройках Москвы реализовали с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала года в домах Москвы, возведенных по программе реновации, реализовали 100 нежилых помещений. В ближайшее время там откроют магазины и кафе, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В нежилых помещениях на первых этажах, как правило, располагаются магазины, аптеки, кафе и различные сервисно-бытовые услуги. То есть та инфраструктура, которая необходима для организации комфортной жизни», - уточнил он.

Специалисты уже приступили к обустройству помещений. Их общая площадь превысила 9,7 тысячи квадратных метров. После завершения всех работ их откроют для горожан в 10 округах и 22 районах Москвы.

В столице к реализации реновации приступили в 2017 году. Один из таких домов достроят в 2024 году на улице Академика Королева.

Москва 2023 Реновация в Москве
07 ноября 2023, 11:28
Жилой дом с ризалитом на севере Москвы капитально отремонтировали
Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе Коптево, на улице Приорова, капитально отремонтировали дом 38А с ризалитом. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР).

«Этот дом, возведенный в 1971 году, обладает красивым и утонченным портретом. В 2023 году на объекте прошел комплекс работ по восстановлению, включающий капремонт фасада, подъезда, подвала и замену инженерных систем», - уточнили в ведомстве.

Специалисты отремонтировали кирпичную кладку, установили новые стеклопакеты, заменили балконные экраны, обновили входные группы и цокольное покрытие. Кроме этого, они провели работы в подвале и перекрасили помещение.

«Особое внимание мастера уделили сохранению первозданной красоты здания. Создали уникальный проект проведения работ, а также подобрали максимально подходящие материалы и технологии», - подчеркнули в ФКР.

Особое внимание уделили входу в жилое здание, которое продолжает ризалит с лифтовым холлом.

Ранее одну из старейших школ Балашихи - Салтыковскую гимназию - капитально отремонтировали на Носовихинском шоссе. В обновленном корпусе будут заниматься около 700 детей.

Ремонтные работы Москва 2023

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