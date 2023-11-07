Свыше шести тысяч москвичей получили квартиры по реновации в Бескудниковском районе

«С начала реализации программы реновации в Бескудниковском районе на севере столицы ключи от современных и комфортных квартир получили около 6,3 тысячи горожан из почти 2,5 тысячи семей. Из них свыше 1,7 тысячи человек из 680 семей оформили правоустанавливающие документы с начала 2023 года», - рассказал он.

Гаман добавил, что Бескудниковский - один из тех районов, где документы на новые квартиры оформили больше всего горожан. В число лидеров также входят Люблино, Кузьминки и Измайлово.

Программу реновации в Москве начали реализовывать в 2017 году. Кроме жилых помещений, город отдает и площади под коммерческие нужды.

Например, с начала года передали уже сто таких пространств на первых этажах новостроек.