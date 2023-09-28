Свыше семи тысяч москвичей расселят в новые дома по реновации в шести округах
В Москве продолжают реализацию программы реновации. Более семи тысяч человек планируют переселить в новые дома в шести округах столицы. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Сейчас по программе реновации в 247 стартовых домов ведется переселение жителей 834 зданий. До конца сентября переезд начнется на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе и западе города», - рассказал он.
Бочкарев добавил, что таким образом план третьего квартала будет выполнен. Всего с начала реализации программы реновации ключи от новых квартир получили более 109 тысяч горожан.
Ранее стало известно, что дом по реновации ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы.
Соответствующее разрешение выдали в Мосгосстройнадзоре.
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