26 января 2024, 20:02

Свыше пяти тысяч участников реновации за год получили жилье на востоке Москвы

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Обладателями «реновационных» квартир в 2023 году стали примерно пять тысяч жителей Восточного округа Москвы. Всего с момента старта программы там получили квартиры свыше 16,6 тысячи человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Больше всего новоселов в 2023-м появилось в районах Измайлово, Восточное Измайлово и Гольяново», - отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он уточнил, что в районе Измайлово собственниками новых квартир стали более двух тысяч человек, в Восточном Измайлове - 670 и в Гольянове - свыше 660. Также более тысячи жителей Метрогородка и Северного Измайлова оформили в собственность жилье по программе реновации. В конце 2023-го начали переселяться еще свыше 1,3 тысячи москвичей из трех районов на востоке мегаполиса.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что жители 137 ветхих домов переедут в 32 новостройки. Всего обладателями современных квартир станут почти 19,6 тысячи человек.

Он пояснил, что лидирует по переселению район Метрогородок на востоке Москвы. Первый этап реновации, запланированный до конца 2024 года в ВАО, уже выполнили на 52%.

В Москве до 2025 года планируют возвести примерно два миллиона квадратных метров недвижимости для участников программы реновации. Вторая волна мероприятия в ближайшие два-три года наберет обороты.

Реновация в Москве Москва
26 января 2024, 18:51
Витражное остекление появилось на строящейся станции метро «Корниловская» в Москве
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В северном вестибюле станции «Корниловская» Троицкой линии метро в Москве установили витражное остекление. Об отделке станции рассказали на официальном портале столичного правительства.

«Общая площадь конструкций - 430 квадратных метров. Вес каждой из них варьируется от 400 до 700 килограммов, поэтому для их монтажа использовали специальный мини-кран», - уточнили в пресс-службе.

Витражи сделали из защищающих от ультрафиолета отечественных материалов: триплекса и четырех слоев пленок с использованием алюминиевых стоек, которые обладают антивандальными и противопожарными свойствами.

Суммарная площадь отделочных работ на станции превысила 50 тысяч «квадратов». Работы продолжаются в пассажирской зоне платформы, где монтируют алюминиевые панели и укладывают гранит. Кроме того, строители продолжают облицовку стен южного вестибюля мрамором.

Монолитные работы и обратная засыпка котлована уже вышли на финишную прямую. Специалисты начали оборудовать инженерные сети, монтировать вентиляцию и поездную радиосвязь.

На станции уже установили эскалаторы и завершили создание жесткого основания. К концу подходят работы по устройству верхнего строения пути.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начали проектировать Бирюлевскую линию метро. Она улучшит транспортную ситуацию для жителей семи столичных районов.

Метро Метро Москвы Москва
26 января 2024, 17:53
Москвичам покажут белокаменные блоки с загадочными посланиями XVI века
Freepik
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В музее-заповеднике «Коломенское» с 30 января по 12 мая москвичи и туристы смогут ознакомиться с выставкой «Средневековое граффити церкви Вознесения. Новые открытия». Ее посвятили церкви Вознесения Господня, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетителям представят пять редких экспонатов, найденных археологами в 1970-е годы около церкви Вознесения.

«На блоках можно увидеть тонкие пересекающиеся линии, прочерченные острым предметом. Содержание этих надписей с трудом поддается интерпретации», - рассказали в пресс-службе.

Исследователи, изучая памятник, увидели следы пожара XVI века, который произошел, возможно, еще до завершения постройки церкви. Поврежденные камни заменили новыми блоками, сохранив старый декор. Во время археологических раскопок с 1970-х по 1990-е годы ученые обнаружили примерно 2500 обломков белого камня.

Сотрудники музея-заповедника до сих пор занимаются изучением коллекции белокаменных блоков. Во дворце царя Алексея Михайловича также появилась возможность интерпретировать загадочные послания предков.

В этом году в московских музеях представят множество различных выставок. Посетители смогут ознакомиться с персональными экспозициями и интерактивными экспонатами.

Выставки Москва
26 января 2024, 16:27
Свыше 15 тысяч фонарей установили за год во дворах в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В 2023 году в московских дворах установили более 15 тысяч новых фонарей. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В 2023 году в порядка 2,5 тысячи дворов установили более 15 тысяч дополнительных опор освещения», - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, число осветительных приборов в столице растет каждый год и уже превышает миллион единиц. Больше всего новых фонарей появилось в Новой Москве, а также в Западном и Южном административных округах.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в новых опорах используют энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Также они обладают характерным теплым белым свечением.

Кроме того, все фонари в Москве постепенно оборудуют умными датчиками, помогающими управлять городским освещением дистанционно, регулировать яркость и проверять напряжение.

Ранее москвичам рассказали о проверке освещенности на улицах. Инженеры провели около 1,4 тысячи замеров освещенности в столице в 2023 году.

Петр Бирюков Москва
26 января 2024, 16:04
«Милый колобочек». Панда Катюша из Московского зоопарка начала осваивать кувырки
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Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка каждый день демонстрирует новые способности. На этот раз у медвежонка появились спортивные достижения — он научился переворачиваться через голову, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

Накануне маленькая панда попыталась преодолеть порог между вольерами. Однако мать Диндин не позволила ей этого сделать.

Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка каждый день демонстрирует новые способности. На этот раз у медвежонка появились спортивные достижения - он научился переворачиваться через голову, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Катюша отрабатывает кувырок», - написала она.

На кадрах ролика видно, как маленькая панда прижимает к полу голову, ныряет вперед, заваливается на бок, а потом перекатывается на спину. Выглядит немного неуклюже, но видно, что Катюша очень старается.

«Молодец! Упорная и целеустремленная, уже получается!», - написали подписчики в комментариях.

Они также назвали Катюшу «пушистым кабачком» и «милым колобочком».

Акулова также рассказала, что Катюша начала все повторять за матерью. Она научилась спать на лесенках как Диндин.

Животные Зоопарки Москва

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