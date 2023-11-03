Свыше полутора тысяч московских волонтеров подготовили к выставке-форуму «Россия»

«Больше пяти тысяч человек будут помогать с организацией и проведением этого международного события», - уточнила она.

Заммэра отметила, что волонтеры должны уметь хорошо ориентироваться на ВДНХ и знать историю павильонов, так как они будут помогать посетителям форума в навигации.

Обучение добровольцев представляет собой уроки по технике безопасности и общению с любой категорией гостей, в том числе с детьми и инвалидами. Волонтеры также будут помогать москвичам и туристам разобраться с мобильным приложением форума.

В этом месяце занятия пройдут в очной и заочной форме. После дистанционного обучения активистов пригласят на инструктаж на площадке. Далее волонтерам предстоит пройти тестирование, чтобы подтвердить свои знания. По его результатам участникам выдадут сертификат и справочник с ключевыми сведениями о мероприятии.

Присоединиться к волонтерскому корпусу можно через заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Ранее в Москве начался прием заявок на конкурс «Доброе сердце столицы». Итоги мероприятия подведут в декабре.