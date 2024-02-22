22 февраля 2024, 16:29

Свыше двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня защитника Отечества

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Москва готовится отмечать День защитника Отечества. В честь праздника мегаполис украсили российскими триколорами, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«В общей сложности на мостах в центральной части и Минских путепроводах установили более двух тысяч флагов, на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили праздничные плакаты», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что 23 и 24 февраля на цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате запустят трансляции с видеооткрытками.

На территории московской мэрии, Государственной Думы и Совета Федерации появились плакаты и флагштоки с триколором. Фасад нижней палаты парламента украсило декоративное панно. Напротив здания Минобороны России можно увидеть декоративную звезду.

На Манежной площади рядом с памятником Георгию Жукову, на Суворовской площади около памятника Суворову, на Кутузовском проспекте и Поклонной горе прохожие смогут сделать снимки в тематических фотозонах.

Сотрудники АО «Мосгаз» также проверили горелку Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. В канун Дня защитника Отечества там провели профилактические работы.

Благоустройство 23 февраля Москва
22 февраля 2024, 16:19
Детский сад с плейхабом на крыше появится на юге Москвы
Freepik
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В Южном округе Москвы планируют возвести детский сад в 900 квадратных метров для 95 воспитанников. Объект с эксплуатируемой крышей появится уже осенью, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Оригинальным решением этого объекта станет эксплуатируемая кровля. Здесь появится плэйхаб, где игровая зона займет 327 квадратных метров», - уточнил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Детсад появится в Даниловском районе на улице Автозаводская. Периметр игровой зоны оградят конструкциями из прозрачного триплекса, высота которых составит 2,4 метра. Это сделает прогулки детей более безопасными.

Здание дошкольного учреждения полностью построили и утеплили внешние стены. Вскоре специалисты приступят к отделке и благоустройству игровых зон.

В этом же районе инвестор возведет и передаст городу детский сад на 100 мест. Проект строительства разработают до конца 2027 года.

Строительство Детские сады Москва
22 февраля 2024, 16:00
Выставку «Россия» в Москве посетили 7 миллионов человек
РИА «Новости»
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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили семь миллионов человек за четыре месяца работы. Об этом сообщили на официальном сайте международной выставки.

В четверг, 22 февраля, на форум приехал семимиллионый гость. Им стал житель Волжского Волгоградской области Алексей Максимов.

«Он приехал на ВДНХ в Москве вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей», - уточнили в пресс-службе выставки.

Юбилейному гостю вручили подарки. В том числе семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». В путевку входит тур на шесть дней по историческим местам Приладожья.

По словам генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Натальи Виртуозовой, текущая неделя ставит рекорды по посещаемости. Она отметила, что это связано с растущим интересом к экспозиции.

Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
22 февраля 2024, 14:46
Москвичам рассказали, какое жилье можно купить на льготную ипотеку
Global Look Press
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Снижение лимита по льготной ипотеке значительно уменьшило число подходящих под условия квартир в Москве. Об этом сообщило РИА «Недвижимость».

В декабре 2023 года российские власти увеличили минимальный первоначальный взнос для участников программы льготной ипотеки с 20% до 30%, установив лимит максимальной суммы кредита в размере шести миллионов рублей.

Чтобы соответствовать условиям льготной ипотеки, жилье должно быть оформлено как квартира, а не апартаменты. Покупка должна осуществляться от юридического лица-застройщика по договору долевого участия или купли-продажи, а покупатель обязан быть гражданином России.

С новыми ограничениями по стоимости - не более 8,57 миллионов рублей, включающими в себя ипотечный кредит в шесть миллионов плюс первоначальный взнос 30%, - требованиям удовлетворяют лишь около 6% объявлений в пределах Москвы, отметила Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест-Новострой».

По данным bnMAP.pro, на начало февраля в Москве доступно менее 2,5 тысячи подходящих объектов из более чем 40 тысяч предложений на рынке. Большинство квартир находится в комплексах стандартного и комфорт-класса и располагается за пределами МКАД или в спальных районах у него.

Эти лоты по большей части представляют собой студии площадью до 22-24 квадратных метров. Например, доступна студия площадью 23,6 квадратных метра за 8,7 миллиона рублей в жилом комплексе в районе Отрадное, который сдадут в 2025 году.

Однокомнатные квартиры можно найти только в некоторых районах, таких как Южное Бутово или Зеленоград, и такие предложения быстро исчезают с рынка.

В Новой Москве выбор предложений шире, примерно треть из них подходит под ценовые ограничения, это около 7,2 тысячи объектов. Здесь даже можно найти двухкомнатные квартиры достаточно большой площади.

На вторичном рынке за сумму, доступную по льготной ипотеке, также можно найти студии или однокомнатные квартиры, но потребуется более тщательный поиск.

Каждый шестой апарт-комплекс в Москве могут признать самостроем и снести. Основная проблема заключается в том, что застройщики не согласовывали назначение участков под будущее строительство апартаментов.

Недвижимость Ипотека Льготная ипотека Москва
22 февраля 2024, 13:42
Газовщики провели профилактику Вечного огня ко Дню защитника Отечества
РИА «Новости»
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Специалисты АО «Мосгаз» провели профилактику горелки Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. Мероприятие прошло наконуне Дня защитника Отечества, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники „Мосгаза“ служат его хранителями». - отметил он.

Глава города пояснил, что профилактические работы горелки проводят ежемесячно. Накануне 23 февраля и Дня Победы специалисты дополнительно проверяют состояние Вечного огня.

По словам мэра, московские специалисты также заботятся о памятниках в Донецке. В частности, газовщики и энергетики из столицы обновили там четыре мемориальных комплекса. Теперь местные жители вновь могут возложить цветы к Вечному огню.

Московские коммунальщики в длинные выходные, с 23 по 25 февраля, будут работать в усиленном режиме. Примерно 1,5 тысячи аварийных бригад и пожарных привели в готовность.

Газ 23 февраля Сергей Собянин Москва

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