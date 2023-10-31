Свыше 80 заявок подали на конкурс «Московская реставрация»

Читайте нас в:

Он уточнил, что с 2011 года лауреатами конкурса стали 453 человека и организации.

В этом году в перечень претендентов на участие вошли Театр Эстрады, Хлебозавод № 5 с открывшимся центром конструктивизма «Зотов», павильон № 51 «Мясная промышленность» на ВДНХ, дом Пантелеева, расположенный на улице Земляной Вал и Козина палата - детский приют Ансамбля Рогожской старообрядческой общины.

Победителей выберут члены жюри, а также москвичи, которые проголосуют на портале «Активный гражданин».

Глава города добавил, что за 13 лет в Москве провели реставрацию более двух тысяч объектов культурного наследия.

Ранее власти Москвы выставили на торги дом купца Крупенникова. Старинное здание - объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенное в центре города, восстановит инвестор.