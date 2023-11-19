Свыше 7,3 тысячи человек получили «реновационные» квартиры на северо-западе Москвы

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«Каждый район обустраивается комплексно - чтобы людям было комфортно жить, предусматриваем и социальные объекты», - напомнил он.

Глава города добавил, что в Покровском-Стрешневе появились два новых детских сада. Специалисты приступили к возведению двух школ и завершают работы по строительству теннисного центра.

У жителей Куркина в ближайшем будущем появится новое учебное заведение. В Митине построят дошкольное учреждение. В Хорошево-Мневниках начали возводить учебный корпус для школы № 1517.

С января этого года больше 8,5 тысячи семей воспользовались бесплатной помощью грузчиков во время переезда по программе реновации. Новоселы сами перевозят только ценные вещи, документы и питомцев.